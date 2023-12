Max Verstappen quiso alquilar un Mercedes y fue rechazado

Max Verstappen no deja la pista de autos ni siquiera en sus vacaciones. El piloto tres veces campeón mundial de la Fórmula 1 aprovechó su tiempo libre para viajar con sus seres queridos a Portugal y para divertirse rentó el Autódromo Internacional do Algarve, de acuerdo con información del diario inglés The Sun.

El neerlandés tenía planeado organizar algunas carreras junto a sus amigos, pero se sorprendió al ver que no recibió el auto que él pidió, por increíbles razones.

¿Por qué Verstappen no recibió el auto que quería?

Verstappen solicitó a una empresa arrendadora de autos un Mercedes AMG-GT, y quedó atónito al ver que recibió un BMW en su lugar, pues la empresa en la que rentó los autos, por políticas internas, le negó al piloto del Gran Circo el auto de la marca de las flechas plateadas “por ser demasiado joven”.

Y es que la póliza de seguros de ese auto no permitía que fuera conducido por un menor de 30 años, y Verstappen apenas tiene 26. No importó a la compañía que el neerlandés condujera autos que pueden alcanzar una velocidad superior a la del Mercedes que había solicitado.

Ante la situación, Mad Max se tuvo que conformar con un BMW Serie 5, que tiene menos potencia que el Mercedes AMG-GT.

