BOMBAZO: Max Verstappen se va a Mercedes, aunque con un esquema fuera de lo común
El piloto neerlandés de Red Bull Racing correrá para Mercedes en el mes de mayo en Nürburgring
La Fórmula 1 no será la única competición donde Max Verstappen correrá este año. En varias ocasiones, el piloto neerlandés dejó en claro que no está disfrutando de la categoría y, un solo día después del Gran Premio de Australia 2026, confirmó que participará de la legendaria carrera de resistencia de las 24 Horas de Nürburgring al volante de un Mercedes-AMG GT3, aunque con los colores de Red Bull.
Luego de meses de especulación, Verstappen confirmó que estará presente en la clásica carrera alemana que se llevará a cabo del 14 al 17 de mayo. Lo hará con el equipo Winward, que cuenta con el respaldo de fábrica y competirá bajo el nombre de Verstappen.com Racing. Además, el neerlandés compartirá el Mercedes-AMG GT3 número 3 con los pilotos oficiales Lucas Auer, Jules Gounon y Daniel Juncadella.
El propio Max ya había adelantado que este año también iba a correr en la categoría GT3 además de la F1, afirmando que disfrutaría aún más de participar en la carrera alemana que su principal trabajo en Red Bull Racing. Incluso lanzó un últimatum contra la FIA respecto a las polémicas reglamentaciones que cambiaron para esta temporada: “Todo tiene un límite”.
La F1 no será un obstáculo para Max Verstappen
Si bien es cierto que Verstappen participa activamente cada fin de semana en la F1, las 24 Horas de Nürburgring 2026 se desarrollará durante el fin de semana del 14 al 17 de mayo en el emblemático trazado alemán de Nordschleife. Precisamente, esta fecha coincide con uno de los recesos que tendrá la Fórmula 1 este año entre los Grandes Premios de Miami (1-3 de mayo) y Canadá (22-24 de mayo).
Cabe resaltar que la única experiencia previa de Max en el Nordschleife fue en la penúltima ronda de la NLS del año pasado, en noviembre, donde estuvo al volante de un Ferrari 296 GT3 del equipo Emil Frey, un vehículo distinto al Mercedes-AMG GT3 que conducirá esta temporada.
El deseo de Verstappen de participar de las 24 Horas de Nürburgring 2026
"Nürburgring es un lugar especial", fue lo que declaró el neerlandés. "No hay otro circuito como este. Las 24 Horas de Nürburgring es una carrera que llevaba mucho tiempo en mi lista de deseos, así que estoy muy emocionado de que ahora podamos hacerla realidad. El año pasado obtuve mi permiso DMSB para el Nordschleife y participé en la NLS9, que ganamos", concluyó.