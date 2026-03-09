BOMBAZO: Max Verstappen se va a Mercedes, aunque con un esquema fuera de lo común

La Fórmula 1 no será la única competición donde Max Verstappen correrá este año. En varias ocasiones, el piloto neerlandés dejó en claro que no está disfrutando de la categoría y, un solo día después del Gran Premio de Australia 2026, confirmó que participará de la legendaria carrera de resistencia de las 24 Horas de Nürburgring al volante de un Mercedes-AMG GT3, aunque con los colores de Red Bull.

Luego de meses de especulación, Verstappen confirmó que estará presente en la clásica carrera alemana que se llevará a cabo del 14 al 17 de mayo. Lo hará con el equipo Winward, que cuenta con el respaldo de fábrica y competirá bajo el nombre de Verstappen.com Racing. Además, el neerlandés compartirá el Mercedes-AMG GT3 número 3 con los pilotos oficiales Lucas Auer, Jules Gounon y Daniel Juncadella.

Verstappen Racing se unió a Mercedes en la categoría GT|Crédito: Max Verstappen / X

El propio Max ya había adelantado que este año también iba a correr en la categoría GT3 además de la F1, afirmando que disfrutaría aún más de participar en la carrera alemana que su principal trabajo en Red Bull Racing. Incluso lanzó un últimatum contra la FIA respecto a las polémicas reglamentaciones que cambiaron para esta temporada: “Todo tiene un límite”.

🚨 | Así presentaron el Mercedes AMG de Max Verstappen para las 24h de Nürburgring.



AL FIEL ESTILO RED BULL.👊🦁 pic.twitter.com/rN5NtbLB8Y — Max Argento 🇦🇷 (@MaxArgento33) March 9, 2026

TE PUEDE INTERESAR:



La F1 no será un obstáculo para Max Verstappen

Si bien es cierto que Verstappen participa activamente cada fin de semana en la F1, las 24 Horas de Nürburgring 2026 se desarrollará durante el fin de semana del 14 al 17 de mayo en el emblemático trazado alemán de Nordschleife. Precisamente, esta fecha coincide con uno de los recesos que tendrá la Fórmula 1 este año entre los Grandes Premios de Miami (1-3 de mayo) y Canadá (22-24 de mayo).

Cabe resaltar que la única experiencia previa de Max en el Nordschleife fue en la penúltima ronda de la NLS del año pasado, en noviembre, donde estuvo al volante de un Ferrari 296 GT3 del equipo Emil Frey, un vehículo distinto al Mercedes-AMG GT3 que conducirá esta temporada.

La F1 no tendrá acción durante las 24 Horas de Nürburgring|Crédito: Max Verstappen / X

El deseo de Verstappen de participar de las 24 Horas de Nürburgring 2026

"Nürburgring es un lugar especial", fue lo que declaró el neerlandés. "No hay otro circuito como este. Las 24 Horas de Nürburgring es una carrera que llevaba mucho tiempo en mi lista de deseos, así que estoy muy emocionado de que ahora podamos hacerla realidad. El año pasado obtuve mi permiso DMSB para el Nordschleife y participé en la NLS9, que ganamos", concluyó.

