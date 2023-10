No hay emoción en Max Verstappen por su tercer campeonato

Poca emoción aparenta el piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) el poder ganar su tercer titulo, y en forma consecutiva, en la categoría de la Fórmula 1 y más si lo realiza este próximo sábado en la prueba sprint del Gran Premio de Qatar.

Al ser cuestionado el neerlandés si le gustaría conseguir su tercera título este sábado, el piloto de la escudería de Red Bull respondió que no le ve “ninguna emoción”. Con todo, no se refiere sólo a hacerlo en la sprint: “No hay emoción. Si sucede el sábado, el domingo o la semana siguiente, sé que llegará. Pero no es algo en lo que esté pensando demasiado. ¿Quizás sea algo bueno? Una buena noche de fiesta. Podría ser un poco más lento en el tiempo de reacción de las luces (el domingo). Pero para mí, realmente no pienso en eso”.

“Estamos viviendo un año fantástico como equipo. Además, no me importa dónde lo gane. No se trata de ‘Necesitas ganar cinco carreras antes’ o la última. No lo sé. Simplemente no es algo en lo que realmente esté pensando”, adjunta Max Verstappen.

El saber que tiene la oportunidad de ganar el Mundial la próxima semana no es para él una motivación extra ya que asegura dar el máximo en todas y cada una de las carreras que disputa.

‘Mad Max’ y la escudería de Red Bull han ido batiendo todos los récords que se le ponían en el camino a lo largo de esta temporada, por lo que sabe que tiene el premio asegurado.

Los puntos que le faltan a Max Verstappen para ser campeón

Luego del Gran Premio de Japón, donde volvió al primer puesto, después de Singapur, el conductor de Red Bull tiene una ventaja de 177 unidades sobre su compañero de equipo y segundo clasificado, el mexicano Checo Pérez. A falta de seis carreras, aún están en juego 180 puntos. En resumen al neerlandés le faltan solo 3 unidades para ser una vez más campeón de la máxima categoría.