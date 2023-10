El mensaje de Max Verstappen a ‘Checo’ Pérez tras el Gran Premio de México

El piloto mexicano tuvo que abandonar el Gran Premio de México tras la primera curva de la primera vuelta por un choque con el Ferrari de Charles Leclerc. El piloto azteca salió de la quinta posición y en la arrancada superó a otros monoplaza como el Ferrari de Carlos Sainz o el Alpha Tauri de Daniel Ricciardo, pero en la primera curva de la primera vuelta, el piloto azteca contactó el auto de Charles Leclerc y tuvo que abandonar la carrera.

Trasa decepcionante carrera para el piloto tapatío, su compañero, Max Verstappen, ganador del Gran Premio de México 2023 Y vigente campeón de la máxima categoría respaldo a Checo por su decisión al inicio del GP.

Max Verstappen anima a ‘Checo’ Pérez

"Checo quería estar en el podio con todo el apoyo que tiene, se tocaron, pero no lo culpo por intentarlo”, mencionó el neerlandés tras la carrera.

Max Verstappen consiguió su quinto triunfo en la Ciudad de México (2017, 2018, 2022, 2023) y contrario a lo que se pensaba, el público mexicano se le entregó al piloto de Red Bull.

Verstappen salió al podio con sombrero de maríachis y fue ovacionado por toda la parte del Foro Sol durante la premiación.

Por otro lado Checo habló de la temporada irregular qué está teniendo y el decirle adiós al sueño de ganar en casa o al menos obtener su mejor resultado.

“No ha sido una temproada ideal, asi pasa, seguimos con muchas oportunidades en la tres proximas carreras y todo puede pasar. La oportunidad y el sueño de ganar aquí de olvidarme de todo, de vivir mi carrera con pasión, de vivir estos momentos con detrrminacion me llevó a arriegar, si me hubiera salido hubiera, salido de la primera curva en primer lugar”.

Por último el piloto tapatío aseguro que tiene mucha pasión y determinación aunque se va del fin de semana con mucha decepción.

“Si no hay pasion vete a tu casa, si estoy donde estoy es porque tengo la pasión y la determinación. Así son las carreras, no es la primera vez que me pasa, soy deportista , atleta, no hay más, sé que mañana todo mundo me matará pero me voy tranquilo a casa, di todo de mi y me voy orgulloso de mi equipo y de mí ,al final tienes que dar todo de ti y es lo que hice”.

