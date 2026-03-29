Bombazo: Afirman que la temporada 2026 podría ser la ÚLTIMA de Max Verstappen en la F1

Max Verstappen volvió a encender las alarmas sobre su futuro en la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Japón 2026. El piloto neerlandés finalizó en la octava posición y finalizó una nueva carrera estando lejos de los primeros puestos con su Red Bull. En este contexto y, ante su inconformidad con el nuevo reglamento de la FIA, volvió a poner en duda su continuidad en la categoría.

Diversos reportes internacionales afirman que Verstappen está considerando seriamente retirarse de la F1 después de 2026. En una entrevista reciente con la BBC, el piloto de 28 años dejó entrever que su futuro en la categoría no está asegurado, teniendo en cuenta que ya no disfruta de la competición como en años anteriores y su reciente irrupción en la GT3.

Verstappen no está conforme con la F1 2026|Max Verstappen

“Eso es lo que estoy diciendo. Estoy pensando en todo lo que pasa dentro de este paddock”, fue lo que expresó el tetracampeón tras ser consultado sobre la posibilidad de dejar la disciplina al término de la temporada. Sin embargo, Verstappen remarcó que su insatisfacción no está vinculada al rendimiento de su monoplaza, sino a los cambios recientes en la normativa de motores.

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“No estaba disfrutando de toda la Fórmula tras los cambios en las reglas de los motores esta temporada”, sentenció. El neerlandés insistió en que no tiene problema estar lejos del podio: “Puedo aceptar fácilmente estar en el puesto 7 u 8 donde estoy. Porque también sé que no puedes dominar, ser primero o segundo o lo que sea, luchando por un podio cada vez. Soy muy realista en eso y ya he estado allí antes. No solo he estado ganando en la F1”.

Verstappen podría abandonar la F1 tras la temporada 2026|Max Verstappen

Verstappen ya no disfruta de la F1

En una entrevista con Viaplay, el piloto de Red Bull expresó que ya no disfruta de conducir en la F1, factor determinante que podría definir su futuro en la categoría. “Quiero estar aquí para divertirme, pasarlo bien y disfrutar. En este momento, la verdad es que no es así”, compartió.

Verstappen reconoció que encuentra satisfacción en su vínculo con el equipo, el cual definió como su segunda familia, sin embargo, todo cambia cuando se sube a su monoplaza: “Disfruto trabajando con mi equipo. Es como una segunda familia. Pero una vez que me siento en el coche, lamentablemente no es lo más agradable”, explicó.

¿Adiós F1, hola GT3?

Ante su posible retiro de la F1, Verstappen fue consultado sobre qué alternativas fuera de la categoría reina podría tomar. El neerlandés fue claro y compartió su interés en las carreras de autos deportivos, donde ya corrió con el equipo Mercedes-AMG Team Verstappen Racing en este mes de marzo.

“Tengo muchos otros proyectos que me apasionan. Las carreras de GT3. No solo compito yo mismo, sino también el equipo. Es muy bonito y divertido desarrollarlo. Y realmente quiero seguir desarrollándolo en los próximos años”, detalló Max, quien podría incursionar de lleno en el mundo de GT3.