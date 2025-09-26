¡El retiro de una leyenda! Jesús Corona habla antes de colgar los guantes | TV Azteca Deportes
En esta entrevista exclusiva, el histórico arquero mexicano habla sobre su carrera y lo que será su último partido. Emociones, recuerdos y el legado que deja tras una carrera llena de gloria, títulos y momentos inolvidables.
