¡El retiro de una leyenda! Jesús Corona habla antes de colgar los guantes | TV Azteca Deportes

En esta entrevista exclusiva, el histórico arquero mexicano habla sobre su carrera y lo que será su último partido. Emociones, recuerdos y el legado que deja tras una carrera llena de gloria, títulos y momentos inolvidables.

Los Protagonistas
