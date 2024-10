Los equipos que pueden quedar eliminados de Liguilla en la jornada 15 del Apertura 2024

Está por disputarse la jornada 15 del Torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Tras la jornada 14, Cruz Azul es el único equipo clasificado a la fase final del torneo, el conjunto de Toluca y Tigres aseguraron su lugar en el Play In. Por otra parte, quedaron cuatro equipos ya sin posibilidades de clasificar a la Fase Final, los cuales fueron: Querétaro, Santos, Juárez y Pachuca.

Para la jornada 15, hay cuatro equipos que podrían quedar eliminados, por lo que quedarían definidos los 10 equipos clasificados a la fase final, sólo quedaría por definir quien avanza a Liguilla y quién disputaría Play In.

Los partidos que tendrá la fecha son: Querétaro vs Juárez, Mazatlán vs América, Tijuana vs Tigres, Atlético de San Luis vs Puebla, Toluca vs León, Chivas vs Pumas, Monterrey vs Atlas, Pachuca vs Necaxa y el Cruz Azul vs Santos.

Los equipos que pueden quedar eliminados tras la jornada 15

Los equipos que corren peligro de quedar eliminados son: León, Puebla, Mazatlán y Necaxa.

En el caso de Mazatlán y Necaxa están obligados a ganar cualquier otro resultado, los dejaría fuera. Además, no dependen de ellos mismos, ya que necesitan que alguno de los siguientes equipos, Chivas, América o Atlas, no consigan pasar de 22 puntos en la jornada. En caso de que los tres equipos ganen sus partidos y Mazatlán y Necaxa también se lleven la victoria, quedarían eliminados.

En el caso de Puebla, está obligado a ganar y esperar que Atlas pierda. Si los rojinegros empatan o ganan, la franja quedaría eliminada.

En el caso de León, necesita ganar o empatar para seguir con posibilidades de clasificar en la jornada 16. En caso de perder en la jornada 15 y que Chivas, América y Atlas ganen, quedarían eliminados.

