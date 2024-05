Así se vivió la presentación de Vucetich como técnico del Mazatlán

Los dirigentes de los ‘Cañoneros’ explicaron los motivos de apostar por un gran entrenador como el ‘Rey Midas’ y además revelaron las metas que se pondrán de ahora en adelante para corresponder el apoyo incondicional de los seguidores del club.

“Le damos la bienvenida a Vucetich, gracias por tomar este reto con nosotros, por asumir esta gran responsabilidad, con el plantel, con la directiva, con la empresa que nos representa y sobre todo con la gran afición que tenemos”, señaló Mauricio Lanz, director general de Mazatlán FC.

Presentación de Vucetich como DT de Mazatlán

Quieren volver a poner a los ‘Cañoneros’ en lo más alto

En Mazatlán, aseguran que están tomando las mejores decisiones para que los ‘Cañoneros’ regresen a puestos importantes en la LIGA BBVA MX y que saben el compromiso que existe en esta institución.

“Ya hemos estado jugando el repechaje y el Play In, entonces la idea es sostenernos en esta zona de Play In, entre el séptimo y el décimo lugar, pero ahora buscamos tener el Play In como locales, no tengo duda de que se va a dar con el trabajo, por eso tomamos la decisión de traer a Víctor que tiene mucha experiencia y decirle a la afición que confíe”, aseguró.

Por su parte, Carlos Vela, director deportivo de Mazatlán FC, indicó cómo fue la forma en que se decantaron por elegir a ‘Vuce’ como el nuevo timonel del club.

“Tengo la fortuna de conocer a Víctor desde hace bastante años, la pasión que tiene, los conocimientos que tiene, de los jugadores, de la industria, del futbol mexicano, todos conocemos sus logros y creo que sus cualidades y la de su cuerpo técnico encajan perfectamente en lo que nosotros necesitamos mejorar como equipo”, explicó.

Los tremendos números de Vucetich como técnico

Cabe recordar que el ‘Rey Midas’ puede presumir 13 campeonatos como estratega a lo largo de su gran trayectoria, de los cuales cinco de ellos fueron en la Primera División.

De hecho, el ‘Vuce’ es uno de los técnicos más ganadores de la historia del balompié azteca, sólo superado por Raúl Cárdenas (6 ligas), Ricardo ‘Tuca’ Ferretti (7 ligas) e Ignacio Trelles (7 ligas).

“También el rendimiento en puntos que Víctor ha tenido en sus diferentes etapas en los distintos clubes que ha dirigido es sobresaliente, su promedio de puntos es bestial. Y cómo lo ha logrado, ese es el éxito, sus equipos siempre tienen un sello, saben entender bien los momentos del juego, atacan con explosividad, pero también tienen mucho equilibrio y orden”, agregó.

