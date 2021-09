Mazatlán vs F.C. Juárez horario y dónde ver en vivo | Liga MX Femenil

El sábado en la mañana es de futbol. Azteca Deportes trae para ti, EN EXCLUSIVA, el partidazo entre el Mazatlán vs F.C. Juárez, duelo que podrás seguir por las plataformas digitales de Azteca Deportes: aztecadeportes.com, la App Oficial de Azteca Deportes y nuestras redes sociales.

Estadísticas Mazatlán vs F.C. Juárez Jornada 8

El Mazatlán no ha tenido el torneo que esperaba, pues apenas suma un punto en lo que va del Grita México 2021, y se encuentra en la última posición de la Tabla General. Ha recibido 19 tantos, mientras que ha marcado tres.

Por su parte, el F.C. Juárez también cuenta con una unidad, gracias a un empate que consiguieron ante el Toluca, en la Jornada 5. Lo que las tiene un lugar arriba de las Cañoneras es la diferencia de goles, a ellas les han anotado 15 tantos, pero cuentan con dos a favor para tener una diferencia de -13, por el -16 que tienen sus rivales.

¿Cuándo y dónde juegan Mazatlán vs F.C. Juárez?

El encuentro se realizará este sábado 4 de septiembre en el Estadio Deportivo Benito Juárez, inmueble que también es casa de las fuerzas básicas del conjunto varonil como: la sub 15, sub 17 y la sub 20.

¿A qué hora se juega el Mazatlán vs F.C. Juárez en la Liga BBVA MX Femenil?

Este duelo cambió de hora, y en lugar de disputarse el viernes 3, como se tenía planeado, cambió al sábado en punto de las 10:00 AM (tiempo del centro de México), y será dirigido por Diana Pérez, quien está acompañada en las bandas por Francisco González y Melanie Villavicencio.

¿Dónde ver el partido entre el Mazatlán vs F.C. Juárez?

Recuerda que el partido lo podrás disfrutar EN EXCLUSIVA

Mazatlán vs F.C. Juárez: previa

Ambas escuadras llegan con la urgencia de sumar de a tres, por lo que sin duda será un encuentro de alto calibre en busca de salir de la zona baja de la tabla general y soñar con colarse a la Liguilla de la Liga BBVA MX Femenil.