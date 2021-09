‘Zague’ mandó contundente mensaje a Gerardo Martino

México alcanzó a ganarle a Jamaica con un dramático gol de Henry Martín en los últimos minutos y tras el análisis que dio Gerardo Martino en entrevista para Carlos Guerrero, el ‘Warrior', nuestro querido ‘Zague’ le mandó un contundente mensaje al entrenador.

Martino rescató la victora, no sin antes reconocer que hubieron algunas fallas puntuales que casi les cuestan un empate. “Más allá de que ha sido sufrido porque lo ganamos en los últimos minutos, en realidad durante todo el partido, manejamos bien, tuvimos profundidad y el rival no nos llegó al arco”, declaró el argentino.

El entrenador argentino atribuyó más a la mala suerte el haber sufrido tanto, señalando las fallas ofensivas y defensivas. Al final se sumaron tres puntos que lo mandaron como líder del Octagonal de la CONCACAF, ante los empates de los demás equipos.

El mensaje de ‘Zague’

Christian Martinoli destacó que el ‘Tata’ Martino pueda reconocer los errores que tuvo la Selección Azteca ante Jamaica. “El ’Tata’ la tiene clara. Sabe que hay tres fatalidades, una defensiva y dos ofensivas que te complican muchísimo el partido, y él valora el resultado porque te deja como líder en un grupo donde todos los demás empataron”, consideró.

El que no estuvo de acuerdo con Gerardo Martino, fue ‘Zague'. Para el exfutbolista, el ‘Tata’ tiene que ser más autocrítico y reconocer que a la Selección Azteca le hace falta trabajar más, pues lleva varios partidos sin tener un buen funcionamiento.

“Lo veo muy tranquilo en un momento en donde el futbol mexicano no está atravesando un buen momento. Se tiene que trabajar más, colectivamente esta Selección ya lleva varios partidos donde no demuestra un buen funcionamiento. No creo que pueda estar tan realquilo, tiene que ser más autocrítico y entender que se tiene que trabajar más”, dijo ‘Zague'.

El siguiente partido de la Selección Azteca será en casa de Costa Rica el próximo domingo 5 de septiembre. La Fecha FIFA terminará con otro choque como visitante frente a Panamá el miércoles 8. En esos dos encuentros, México tendrá que demostrar más, considera ‘Zague'.

