Mazatlán vs León | RESUMEN EXTENDIDO | Jornada 10 | CL 2026 | TV Azteca Deportes
Revive lo mejor del partido entre Mazatlán FC y Club León en la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX. En este RESUMEN EXTENDIDO podrás ver todas las jugadas clave, goles y momentos más emocionantes del encuentro disputado en el Kraken.
Revive lo mejor del partido entre Mazatlán FC y Club León en la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX. En este RESUMEN EXTENDIDO podrás ver todas las jugadas clave, goles y momentos más emocionantes del encuentro disputado en el Kraken.