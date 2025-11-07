Mazatlán vs Necaxa: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 17 del Apertura 2025?

Arranca la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. El tradicional Viernes Botanero llega a su fin en la presente campaña con la última fecha de la Fase Regular del campeonato y lo hace con una doble cartelera.

Te puede interesar: Así va el Grupo F del Mundial Sub-17 tras la victoria de la Selección Mexicana en la Jornada 2

En punto de las 19:00 horas, podrás disfrutar el juego de Juárez vs Querétaro. Los Bravos ya se encuentran clasificados a la Fase Final, pues ubicados en el séptimo puesto, el equipo dirigido por Martín Varini va a disputar la ronda de Play-In rumbo a la Liguilla.

TV Azteca transmitirá Mazatlán vs Necaxa

Posteriormente, a las 21:00 horas Mazatlán recibe a Necaxa en el Estadio El Encanto. La escuadra de 'La Perla del Pacífico' cierra la campaña en casa enfrentando a unos 'Rayos' que necesitan ganar si quieren aspirar a avanzar a la Fase Final. Ocupando el lugar 15 de la tabla general, el equipo dirigido por Fernando Gago aún no se encuentra eliminado, pues matemáticamente pueden superar a Pumas que se ubica en el puesto 10 de la clasificación. Sin embargo, si el equipo de Aguascalientes saca los tres puntos, su futuro en el Apertura 2025 no está en sus manos ya que dependen de los resultados de los equipos que se ubican arriba de ellos en la tabla.

El juego de Mazatlán vs Necaxa lo vas a poder disfrutar por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes al terminar con el juego de los Bravos de Juárez ante los 'Gallos Blancos' de Querétaro.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Pumas anuncia la SALIDA de su DT en el Apertura 2025