Mazatlán 0-0 Pachuca: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Este viernes 27 de febrero del 2026, arranca la actividad del Viernes Botanero y el primer encuentro encargado de iniciar con las emociones es el Mazatlán vs Pachuca en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.

Te puede interesar: AQUÍ PUEDES VER EL Mazatlán vs Pachuca TOTALMENTE EN VIVO Y GRATIS DE LA JORNADA 8 DEL CLAUSURA 2026

El juego se va a disputar en el Estadio El Encanto y promete muchas emociones pues se enfrentan el lugar 17, que son los cañoneros que llegan solo con 4 puntos conseguidos, ante el quinto lugar con 14 puntos que llegan con 6 partidos sin perder y con racha de tres victorias consecutivas.

Así puedes ver el Mazatlán vs Pachuca

El juego de Mazatlán vs Pachuca lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. El juego tendrá la narración y el analisis de Carlos 'Warrior' Guerrero, Zague, Jesus Joel Fuentes y Carlos Salgado.