Mazatlán 0-0 Pachuca: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online
Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de Mazatlán vs Pachuca de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
Este viernes 27 de febrero del 2026, arranca la actividad del Viernes Botanero y el primer encuentro encargado de iniciar con las emociones es el Mazatlán vs Pachuca en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.
El juego se va a disputar en el Estadio El Encanto y promete muchas emociones pues se enfrentan el lugar 17, que son los cañoneros que llegan solo con 4 puntos conseguidos, ante el quinto lugar con 14 puntos que llegan con 6 partidos sin perder y con racha de tres victorias consecutivas.
Así puedes ver el Mazatlán vs Pachuca
El juego de Mazatlán vs Pachuca lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. El juego tendrá la narración y el analisis de Carlos 'Warrior' Guerrero, Zague, Jesus Joel Fuentes y Carlos Salgado.
¡¡DUELOS BASTANTE PAREJOS! 👀— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) February 27, 2026
Mazatlán tiene una ligera ventaja en los últimos tres duelos ante Pachuca… ¿QUIÉN SE LLEVARÁ LA VICTORIA? 👀#ViernesBotanero
👇MAZATLÁN VS PACHUCA
📅 Está noche
🕖 6:50 PM
📺 Azteca 7 y Azteca Deportes Network
💻 https://t.co/OqYzbKT3Ba … pic.twitter.com/FvFEbIWskV