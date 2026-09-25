OFICIAL: Drama total en el Madrid; Mbappé cae lesionado con Francia y en España temen lo peor

El inicio del ciclo de Zinedine Zidane al frente de la selección de Francia arrancó con un sabor agridulce. Aunque Les Bleus se impusieron 1-0 a Turquía este viernes en la Liga de Naciones, la victoria quedó empañada por la lesión de su capitán y figura, Kylian Mbappé, quien será baja para los próximos compromisos y retornará de inmediato a la capital española para ser tratado por el Real Madrid.

El único tanto del encuentro llegó al minuto 54, fruto de una presión alta orquestada por Michael Olise tras un mal despeje del guardameta turco Ugurcan Çakir. Olise sirvió el balón para que Mbappé firmara el gol del triunfo, alcanzando así las 67 anotaciones en 107 partidos vistiendo la camiseta nacional.

Sin embargo, la celebración duró poco. Cuatro minutos después de convertir, el atacante de 27 años tuvo que abandonar la cancha doliéndose de la rodilla izquierda, cediendo su lugar a Désiré Doué.

El trámite del partido resultó complejo para el cuadro galo en el irregular césped del estadio de Izmit. Durante la primera mitad, Francia lució desordenada y concedió aproximaciones de peligro a los locales, incluyendo un disparo de Baris Yilmaz invalidado por fuera de juego y un remate de cabeza de Ferdi Kadioglu salvado por el arquero Mike Maignan. Fue hasta el tramo final del primer tiempo cuando Rayan Cherki, Olise y Adrien Rabiot generaron las primeras opciones claras para la visita.

🇫🇷 | Kylian Mbappé marcó el primer gol de Francia ante Turquía y, apenas unos instantes después, se lesionó y tuvo que abandonar el campo. pic.twitter.com/xEFRzoURMw — Polymarket Español (@polymarketenesp) September 25, 2026

En la rueda de prensa posterior al cotejo, Zidane confirmó que el delantero no continuará en la concentración gala para los duelos ante Italia y Bélgica.

No está bien, no. Tendrá que volver. No vamos a correr ningún riesgo”, declaró el técnico francés. “Sufrió una hiperextensión en la rodilla al momento de rematar. No es nada alentador pensar que pueda continuar”.

La Federación Francesa de Futbol ratificó minutos más tarde el parte médico preliminar a través de un comunicado oficial: "Kylian Mbappé se lesionó la rodilla durante la acción del gol. Sufre una afección en el tendón y regresará a Madrid para recibir tratamiento".

¿Cuánto tiempo tarda en sanar Mbappé?

El tiempo de recuperación para una lesión de este tipo depende directamente de la gravedad del daño en las estructuras tendinosas y ligamentosas de la articulación:

Grado 1 (Leve): Si solo existe un estiramiento menor del tendón o cápsula posterior sin ruptura de fibras, el periodo de baja oscila entre 1 y 2 semanas mediante reposo, desinflamación y fisioterapia ligera.

Grado 2 (Moderado): Cuando se presenta una ruptura parcial del tendón o de los ligamentos estabilizadores, el proceso de recuperación suele requerir entre 3 y 6 semanas de rehabilitación intensiva.

Grado 3 (Grave): Si la hiperextensión provocó una ruptura total del tendón o involucró ligamentos cruzados, el escenario podría requerir intervención quirúrgica, apartando al futbolista de las canchas por un periodo de 3 a 6 meses o más.