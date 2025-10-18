deportes
CAOS TOTAL: Video del desastre de McLaren en la sprint del Gran Premio de Estados Unidos

El inicio de la sprint del GP de Estados Unidos fue un auténtico caos: McLaren perdió a sus dos pilotos en la primera curva.

MCLAREN PIERDE A SUS DOS AUTOS EN LA SPRINT DE ESTADOS UNIDOS.
Mike Segar/REUTERS
MCLAREN PIERDE A SUS DOS AUTOS EN LA SPRINT DE ESTADOS UNIDOS.
GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO
AUTOMOVILISMO
McLaren vivió una auténtica pesadilla en Austin. Lo que debía ser una oportunidad para acercarse a la cima del campeonato terminó en tragedia deportiva. Lando Norris y Oscar Piastri se eliminaron entre sí en la primera curva del Gran Premio de los Estados Unidos, en una escena tan caótica como devastadora para el equipo británico.

Todo comenzó en el instante en que los semáforos se apagaron en el Circuito de Las Américas. Max Verstappen arrancó con autoridad, se despegó de Norris y dobló cómodo en la primera curva. Detrás, los McLaren intentaban mantenerse lejos del contacto: Piastri atacó por fuera, cambió de trayectoria hacia el interior y dejó espacio a su compañero, pero el destino ya estaba escrito.

El australiano fue tocado por el Sauber de Nico Hülkenberg, que había quedado atrapado entre Fernando Alonso y el propio Piastri. El golpe levantó al auto del joven piloto de Woking, que terminó volando y cayendo sin control contra el monoplaza de Norris. En cuestión de segundos, los dos McLaren estaban fuera de carrera.

Un accidente con múltiples víctimas

El impacto fue tan violento que generó daños en varios autos. Hülkenberg logró continuar, aunque con daños visibles, mientras Lance Stroll y Franco Colapinto tuvieron que pasar por boxes para reparar sus monoplazas. Fernando Alonso, en cambio, no corrió con la misma suerte: su Aston Martin quedó tan comprometido que tuvo que abandonar la competencia.

El accidente provocó la salida inmediata del safety car, congelando la carrera y dejando a Verstappen en la cima, seguido por George Russell, Carlos Sainz y un sorprendente Charles Leclerc, quien había partido décimo y escaló hasta el cuarto lugar, superando incluso a Lewis Hamilton.

Detrás, Yuki Tsunoda protagonizó una remontada espectacular, avanzando 11 posiciones para colocarse séptimo, justo por detrás de Alex Albon. Oliver Bearman y Pierre Gasly se ubicaron octavo y noveno, con el joven Andrea Antonelli cerrando el top 10.

McLaren, de la ilusión al desastre

Desde el muro, el rostro de Zak Brown lo decía todo: frustración absoluta. “Ninguno de nuestros pilotos tiene culpa. Fue un golpe innecesario, de esos que parecen de principiantes”, lamentó el CEO de McLaren mientras observaba cómo ambos autos anaranjados eran retirados en grúa.

El equipo confirmó daños severos en las suspensiones, aunque el verdadero daño fue emocional. En una temporada donde McLaren había vuelto a soñar con el título, Austin se convirtió en una pesadilla que podría cambiarlo todo.

MCLAREN
