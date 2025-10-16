deportes
Nota

Gran Premio de Estados Unidos F1: ¿Cuándo es, a qué hora y quién es el favorito para ganarlo?

El Gran Premio de Estados Unidos de la F1 finalmente ha llegado. ¿Quién parte como favorito para obtener el triunfo de acuerdo a sus últimos resultados?

gran-premio-estados-unidos-dia-hora-posible-ganador-f1.jpg
X: F1
Alan Chávez - Marktube
AUTOMOVILISMO
Compartir

Este fin de semana se llevará a cabo una de las carreras más populares y esperadas dentro del calendario de la Fórmula 1. El Gran Premio de los Estados Unidos finalmente ha llegado, motivo por el cual conocerás cuándo, a qué hora y quiénes son los candidatos para llevarse la pole.

Checo Peréz, predicciones para su carrera en el Gran Premio de México

Estamos en el cierre de la temporada 2025 de la F1, misma que ha traído consigo muchas sorpresas y la posible jerarquía de McLaren después de años de dominio de Red Bull. Ahora bien, ¿quién parte como favorito a lograr el primer lugar en el Gran Premio de los Estados Unidos?

¿Cuándo es y a qué hora empieza el Gran Premio de Estados Unidos 2025?

Lo primero que tienes que saber es que el GP de USA se llevará a cabo en el Circuito de las Américas en Austin Texas, el cual cuenta con 20 curvas y una longitud de cinco mil 513 kilómetros, y que fue diseñado por el alemán Hermann Tilke, por lo que es considerado uno de los más espectaculares de la Fórmula 1.

Te puede interesar: ¿Cuántos puestos ha subido Isaac del Toro en el ranking UCI en 2025?

Te puede interesar: ¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000?

Dicho lo anterior, vale decir que la actividad comenzará este viernes 17 de octubre con la práctica libre y la clasificación Sprint. Para el sábado se realizará la carrera Sprint y la clasificación al GP, mientras que el Gran Premio de Estados Unidos se realizará el domingo 19 de octubre a las 13:00 horas, tiempo centro de México.

  • Viernes: Práctica Libre (11:30 horas) y clasificación Sprint (15:30 horas).
  • Sábado: Carrera Sprint (11 horas) y clasificación al GP (15:00 horas).
  • Domingo: Gran Premio de Estados Unidos (13:00 horas).

¿Quiénes son los favoritos para ganar el Gran Premio de los Estados Unidos?

Tal y como ha ocurrido a lo largo de la temporada, son los pilotos de McLaren quienes parten como candidatos principales para obtener la pole en el GP de USA, teniendo como primero a Oscar Piastri seguido, por supuesto, de Lando Norris. En el tercer lugar se vislumbra el neerlandés Max Verstappen.

¿Quién fue el ganador del GP de USA 2024?

Si nos basamos en la historia reciente, Charles Leclerc tendría muchas posibilidades de quedarse con el Gran Premio de los Estados Unidos luego de haber obtenido el mismo en la temporada pasada. En el segundo sitio quedó el español Carlos Sainz, en ese entonces de Ferrari, mientras que el Top3 lo cerró Max Verstappen.

Fórmula 1
