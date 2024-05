Se me fue, me prendió y me noqueó: Luis ‘Pantera’ Nery

El boxeador mexicano Luis ‘Pantera’ Nery habló después de su pelea por el título de la categoría supergallo que se celebró en el Tokyo Dome este lunes donde desafortunadamente perdió por nocaut en el sexto asalto ante el invicto japonés Naoya Inoue considerado por muchos el mejor pugilista libra por libra.

“Me voy contento porque como lo dije antes de venir, yo vengo a pelear, no vengo a jugar como lo hizo Fulton en esa ocasión solamente a regalar la victoria. Yo vine a pelear, yo lo dije desde el principio, o me noquea, o lo noqueo, lo tumbé en el primero, me abrazó cuando estuvo mal, se me fue, me prendió y me noqueó. Realmente me voy con una buena satisfacción de haber ganado dos veces aquí y luego tumbar al mejor campeón libra por libra, me siento contento a pesar de haber perdido”, fueron las palabras del Pantera en entrevista para Zanfer Boxing.

Pantera Nery reconoce que cayó en el juego de Naoya Inoue

“Caí en su juego, realmente creo que ese fue mi error, haber caído y abrirme, no haberlo tenido cerrado, pero bueno, son estilos, este me ganó y no hay pretextos, me ganó bien”, adjuntó el boxeador originario de Tijuana, Baja California.

Naoya Inoue sobrevivió a un derribo en el primer asalto. Un gancho de izquierda de Nery derribó al japonés por primera vez en su carrera.

Pantera se siente bien, más no satisfecho, de su actuación este día donde muchos aficionados japoneses reconocieron su esfuerzo en un combate lleno de emociones.

“Sí, realmente tengo muchísimos fans, ahorita que bajé del ring, muchísima gente me quiere, muchísima gente llorando por mi derrota, yo no me siento mal, yo me siento tranquilo, me siento bien, me voy tranquilo, me voy con un sabor de boca bueno, a pesar de haber perdido, claro que me hubiera gustado irme como campeón, no se logró, vamos a seguirlo buscando, pero realmente soy un terror en Japón, soy el único mexicano que vino y ganó dos veces, y luego vine y tumbé a un güey que nunca lo habían hecho antes, y me voy con eso, con eso me quedó”.

Pantera Nery buscará una revancha con Naoya Inoue

Al ser cuestionado si volvería a enfrentar a Naoya Inoue por el título, el mexicano respondió:

“Claro, yo lo vuelvo a enfrentar cuando quiera. Yo vuelvo a venir cuando quiera, yo estoy para grandes cosas. Voy a volver, voy a regresar, voy a mejorar mi defensa y voy a volver para ganar”.

Por último, el Pantera Nery mandó un mensaje a los aficionados mexicanos agradeciendo el apoyo.

‘Realmente agradecerles el apoyo y, pues, no se logró, pero quedamos en la raya, y creo que no quede mal porque lo hice como lo hace un mexicano, se muere arriba del ring”

Desafortunadamente, Un derechazo de Inoue derribó a Nery en el sexto asalto poniendo fin al combate, con lo que Inoue retuvo sus cinturones del CMB, la OMB, la AMB y la FIB ante un público que agotó las entradas.