OFICIAL: México cambia de sede para uno de sus partidos del mes de septiembre

La Selección Mexicana Sub-20 finalmente no jugará en Ceuta su partido amistoso contra su par de España el próximo 30 de septiembre. El compromiso estaba programado para llevarse a cabo en el Estadio Municipal Alfonso Murube, sin embargo, no podrá disputarse en dicha ciudad porque lo “desaconseja” la Policía.

"Lo hemos intentado, pero la Policía nos desaconseja que lo pongamos en marcha en este momento. Pero vamos a seguir, porque queremos estar al lado de Ceuta", fue lo que compartió el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán. En estos momentos, se maneja cambiar de sede al encuentro ante los españoles.

¿Dónde se jugará el amistoso entre México y España Sub-20?

El presidente de la RFEF comentó que la nueva sede para el partido entre México y España Sub-20, probablemente, se jugará en algún estadio de la ciudad de Madrid. Las posibilidades de que el combinado azteca se enfrente a La Roja en la capital española son muy altas, aunque se desconoce cuál será el recinto elegido para el amistoso internacional.

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Cabe resaltar que Ceuta es la ciudad donde, entre los días 30 y 31 de julio, recibió una entrada masiva de miles de inmigrantes procedentes de Marruecos, de los que la mayoría regresaron en las horas posteriores.

Sin embargo, varios de aquellos inmigrantes se quedaron en Ceuta, donde la situación se ha ido deteriorando, dando lugar a tensiones y manifestaciones practicamente diarias de la población local, que reclama un regreso a la normalidad.

📸 El presidente de la @rfef, Rafael Louzán, el alcalde de @malaga, @pacodelatorrep, y el presidente de la @RFAF, @Pedrocurtido_, inauguran la muestra 𝗥𝗲𝘆𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗼.



🇪🇸🏆 La exposición recorrerá todas las comunidades de España con el trofeo y los recuerdos del… pic.twitter.com/Glvxoc35aF — RFEF (@rfef) September 20, 2026

¿Qué amistosos jugará la Selección Mexicana Sub-20 en los próximos días?

La Selección Mexicana Sub-20 tiene confirmados dos amistosos durante su gira por España. El primero será ante el combinado español el miércoles 30 de septiembre, aunque la RFEF todavía debe anunciar el estadio de Madrid que reemplazará al Alfonso Murube de Ceuta.

El segundo compromiso será frente a Brasil el domingo 4 de octubre en la Pinatar Arena, ubicada en San Pedro del Pinatar, Murcia. El encuentro comenzará a las 03:00 horas, tiempo del centro de México, y servirá para que el equipo dirigido por Álex Diego se mida ante otra de las selecciones más importantes de la categoría.