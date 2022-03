Medvedev: “Tengo mis opiniones y deseo hablarlas con mi familia”

Durante la rueda de prensa previa a su debut en el Miami Open 2022, Daniil Medvedev evitó pronunciarse abiertamente sobre la invasión a Ucrania. Cada vez son más personas las que reclaman una implicación clara en este asunto por parte de rusos, como es el caso del ex número 1 del mundo.

“Cada país tiene sus normas. Ahora estoy aquí, feliz de jugar a tenis, de dedicarme a lo que más amo y promover este deporte en todo el mundo. Eso es todo lo que voy a comentar”, dijo el tenista ruso.

Medvedev y la chance de no disputar torneos importantes por ser Ruso

Además, Daniil se animó a comentar sobre la posibilidad de perderse Wimbledon 2022, ya que el Reino Unido se plantea impedir que deportistas de élite ruso compitan en eventos disputados en este país si no condenan abiertamente lo que está haciendo Putin en Ucrania.

“Todo el mundo sabe lo que está ocurriendo, es imposible ignorarlo y la gente tiene distintos puntos de vista. Yo siempre he dicho que estoy por la paz. Es muy duro en la vida hablar de lo que es justo y lo que no. Yo tengo mis propias opiniones y las hablo con mi familia, con mi esposa, con quien puedo discutir aunque no estemos de acuerdo y no ocurre nada”, advirtió un Medvedev que debuta este fin de semana en el Masters 1000 del Miami Open 2022.

También, al tenista europeo también se le preguntó sobre la posibilidad de recuperar el número 1 del mundo en el Miami Open 2022.

“No está en mi mente continuamente ni me acuesto pensando en ello, pero conozco las matemáticas. Lo único claro es que si consigo jugar mejor que en California tendré opciones de recuperarlo, por estoy dando lo mejor de mí en cada entrenamiento. Es el propio nivel de juego el que te sitúa en una posición de la lista”, sentenció el tenista ruso.