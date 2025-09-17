¿Mejor o peor? Así sería HOY la carrera de Santi Gimenez si nunca se hubiera ido de Cruz Azul

Santi Gimenez es uno de los mejores futbolistas mexicanos en la actualidad, pues actualmente juega en uno de los clubes más grandes de Europa: AC Milan, al que llegó en febrero de este año tras dejar el Feyenoord de Países Bajos . El delantero surgió de las Fuerzas Básicas de Cruz Azul, equipo con el que fue campeón, pero ¿qué hubiera pasado si aún siguiera en el club?

De acuerdo con la Inteligencia Artificial (IA), la carrera de Gimenez sería peor si se hubiera quedado en Cruz Azul, ya que no tendría la exposición internacional y su valor en el mercado no sería de 30 millones de euros (650.6 millones de pesos), según lo establecido hoy por la plataforma Transfermarkt. Lo anterior, ya que su llegada a Países Bajos en verano de 2022 ocasionó que fuera considerado como uno de los atacantes más valiosos de la Concacaf.

Santiago Gimenez Santiago Gimenez no hubiera tenido una gran carrera como la que tiene en Europa si aún siguiera en Cruz Azul

¿Qué habría pasado si Santi Gimenez se hubiera quedado en Cruz Azul?

Santi Gimenez formó parte de la plantilla que conquistó la novena con Cruz Azul en el Torneo Guardianes 2021 y demás títulos, por lo que pudo haberse convertido en referente e ídolo del club, marcando un promedio de 10 goles por torneo, según Chat GPT.

Gimenez aun así habría sido tomado en cuenta para la Selección Mexicana, aunque muy posiblemente como el tercer delantero, ya que jugar en Europa suele pesar en la toma de decisiones de los técnicos, además de que el jugador tiene un alto nivel de competencia.

Santi pudo ayudar a Cruz Azul en la obtención de más títulos, como el que perdieron ante América en el Clausura 2024. No obstante, el atacante habría ganado la Concachampions 2025, campeonato que lo habría podido consagrar como un ídolo del club.

El delantero habría tenido un punto negativo, pues su valor en el mercado podría no haber rebasado los 10 millones al no dar el salto internacional como lo hizo hace 3 años. En conclusión, Santi pudo tener una carrera sólida en México y ser querido por la afición celeste, pero sin dar el salto de calidad.

Cabe destacar que estos resultados se obtuvieron de la base de datos de la Inteligencia Artificial que no puede predecir el futuro, pero sí le permite realizar estimaciones cercanas a la realidad.