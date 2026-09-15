Estos son los mejores 5 jugadores de Cruz Azul en el EA Sports FC 27

El EA Sports FC 27 es, sin duda, el videojuego más esperado dentro del ámbito futbolístico en México, motivo por el cual poco a poco se conocen más detalles al respecto de este titular, como por ejemplo las medias que equipos como Cruz Azul tendrán a partir de este 25 de septiembre.

cruz azul

Como sabes, la Liga BBVA MX volverá al EA Sports FC 27 luego de varias ediciones de ausencia y, sin duda, una de las escuadras que más llama la atención es Cruz Azul debido a que fue el último campeón del futbol mexicano, lo anterior tras vencer a Pumas en la cancha de CU.

¿Cuál es la media de Cruz Azul en el EA Sports FC 27?

Electronic Arts colocó a Erik Lira como el jugador con la mejor media de Cruz Azul en este EA Sports FC 27 con un total de 77 unidades, esto en medio de la baja que significó para el club luego del interés que mostraron en Europa por él tras la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Las medias de Cruz Azul en el FC 27🚂🎮 pic.twitter.com/Se4Fu8eMHr — César Maldonado 40 (@CMaldonado55574) August 21, 2026

En segundo lugar se encuentra José Paradela, quien al igual que Lira cuenta con un promedio de 77 puntos. El tercer puesto es para Willer Ditta, considerado uno de los mejores defensas de la Liga BBVA MX y de Cruz Azul al registrar una media de 77 puntos a sus 28 años de edad.

En el cuarto lugar se encuentra Charly Rodríguez, quien pese a no estar en el Mundial 2026 tiene una media de 76 unidades. Finalmente, el Top 5 lo cierra el argentino Agustín Palavecino, quien llegó hace unos meses procedente de Necaxa y que cuenta con una media de 75 puntos.

¿Qué otros jugadores destacan en Cruz Azul en el EA Sports FC 27?

Kevin Mier, quien llegó a ser considerada una de las joyas más importantes de Colombia en el pasado, cuenta con una media de 74 puntos en el EA Sports FC 27. Otro elemento que también destaca es Jeremy Márquez, quien ha sido habilitado como lateral derecho y cuenta con una media de 73 unidades.