¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

¡Los compararon con el América! Los mejores memes de la victoria de Chivas al Atlas en el Clásico Tapatío del Clausura 2026

El conjunto de Chivas logró llevarse la victoria ante el Atlas y provocó que las redes sociales se llenaran de memes

Ángel Sepúlveda Chivas Atlas

Escrito por: Iván Vilchis

Chivas logró vencer 2-1 al Atlas en un partido destacado en el Estadio Jalisco. Con goles de Paulo Ramirez, Armando Gonzalez y Ángel Sepúlveda, el rebaño logró llevar los tres puntos para mantenerse en la lucha por los primeros lugares.

Con el triunfo, las redes sociales se llenaros de memes en burla al equipo del Atlas, pero tambien del Rebaño pues los compararon con el América por la forma en la que ganaron ya que les marcaron dos penales a favor.

Los mejores memes en burla al Atlas

Los primeros en burlarse fue Chivas que hicieron una publicación asegurando que ganaron en casa.

Los aficionados del Rebaño se unieron en los memes para celebrar que el equipo logró llevarse loes tres puntos ante uno de sus destacados rivales.

Comparan a Chivas con el América

Por otra parte, las burlas llegaron para el rebaño por la forma en la que ganó comparandolo con el América. Durante el partido, estuvo el silbante el Gato Ortiz, conocido en las redes sociales por marcar diferentes penales a favor del equipo de Coapa y
hoy marcó dos para el Rebaño.

Es por eso que varios aficionados del América se burlaron por algo por lo que siempre los critican.

