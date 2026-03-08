¡Los compararon con el América! Los mejores memes de la victoria de Chivas al Atlas en el Clásico Tapatío del Clausura 2026

Chivas logró vencer 2-1 al Atlas en un partido destacado en el Estadio Jalisco. Con goles de Paulo Ramirez, Armando Gonzalez y Ángel Sepúlveda, el rebaño logró llevar los tres puntos para mantenerse en la lucha por los primeros lugares.

Con el triunfo, las redes sociales se llenaros de memes en burla al equipo del Atlas, pero tambien del Rebaño pues los compararon con el América por la forma en la que ganaron ya que les marcaron dos penales a favor.

Los mejores memes en burla al Atlas

Los primeros en burlarse fue Chivas que hicieron una publicación asegurando que ganaron en casa.

Los aficionados del Rebaño se unieron en los memes para celebrar que el equipo logró llevarse loes tres puntos ante uno de sus destacados rivales.

Yo dándole like a todas las publicaciones donde se burlan del Atlas. pic.twitter.com/qbWd1XQbLs — Sh.Cade 🐐🇲🇨✖ (@ElRojiblanco12V) March 8, 2026

GANARON LAS CHIVAS HIJOS DE SU PUTA MADRE GUADALAJARA FUE, ES Y SEGUIRÁ SIENDO DEL GUADALAJARA 🐐🇫🇷 pic.twitter.com/yLfLtrjHHk — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) March 8, 2026

Comparan a Chivas con el América

Por otra parte, las burlas llegaron para el rebaño por la forma en la que ganó comparandolo con el América. Durante el partido, estuvo el silbante el Gato Ortiz, conocido en las redes sociales por marcar diferentes penales a favor del equipo de Coapa y

hoy marcó dos para el Rebaño.

Es por eso que varios aficionados del América se burlaron por algo por lo que siempre los critican.

Penal para las Chivas, el gato Ortiz cambió de dueño pic.twitter.com/YV9UkctDOL — Aizen (@AizenAzul) March 8, 2026

Que pasó chiva hermanos ahora que le van a decir al gato Ortiz entonces también gracias a él sus Chivas ganan? O ahora como le acomodamos? Ahora que van a decir? Después de que les regalo dos penales pic.twitter.com/LT2v5N1Ho5 — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) March 8, 2026