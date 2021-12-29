Estos fueron los mejores momentos del golf en 2021

Se acerca el final de un año que nos ha dejado grandes historias en el golf, desde el primer título de Abraham Ancer en el PGA TOUR hasta el regreso de Tiger Woods a las competencias para jugar con su hijo Charlie por ejemplo.

A continuación recordaremos algunos de los momentos más destacados a lo largo de este 2021.

Triunfo de Phil Mickelson

Cómo olvidar aquella victoria del estadounidense Phil Mickelson en el PGA Championship de mayo con la que, a sus 50 años, se convirtió en el jugador de mayor edad en ganar un major.

Luego de superar por dos golpes a Brooks Koepka y Louis Oostuizen, Mickelson batió el récord que ostentaba Julius Boros, ganador de este mismo torneo en 1968 con 48 años de edad.

Nelly Korda y Jon Rahm consiguen su primer Major y terminan en lo más alto del Ranking.

Hablando de majors, curiosamente los dos golfistas que acabaron en la cima del Ranking Mundial, tanto de hombres como de mujeres, el español Jon Rahm y la estadounidense Nelly Korda, ganaron su primero en este 2021. Rahm lo hizo en el U.S. Open, que dicho sea de paso, nunca antes había sido ganado por un español y Korda se llevó el triunfo en el Women’s PGA Championship.

Jin Young Ko jugadora del año

No obstante, Nelly Korda no fue quien terminó como la Jugadora del Año en la LPGA, ese título fue para la surcoreana Jin Young Ko, luego de quedarse con el primer lugar en el CME Group Tour Championship, último torneo de la temporada. De esa manera Young Ko repitió lo hecho en 2019 y además se llevó un premio de 1.5 millones de dólares.

Solheim Cup y Ryder Cup

Este año también se llevó a cabo la Solheim y la Ryder Cup, aquellos torneos de mujeres y hombres, respectivamente, en donde se enfrentan equipos europeos contra estadounidenses.

Mientras en la Solheim Cup, las europeas terminaron como ganadoras gracias a un marcador final de 15-13, en la Ryder las cosas fueron muy diferentes, ahí el equipo estadounidense capitaneado por Steve Stricker se adjudicó el triunfo por un amplio margen de diferencia (19-9).





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Cantlay se lleva la FedEx Cup

Con el título obtenido en el TOUR Championship, donde venció por un golpe de diferencia al español Jon Rahm, el estadounidense Patrick Cantlay aseguró la FedEx Cup, lo que a su vez le permitió quedarse con un premio de 15 millones de dólares, el mayor de todos los que se entregan durante la temporada del PGA Tour.

Golf en Juegos Olímpicos

Este año también fue especial por ser año de Juegos Olímpicos y por segunda edición consecutiva, el golf apareció en el programa. De esa forma, el campo del Kasumigaseki Country Club japonés, vio como los estadounidenses Xander Schauffele y Nelly Korda se colgaban la medalla de oro en emocionantes definiciones.

Por su parte, Tokyo 2020 también representó la primera aparición en unos Juegos Olímpicos para tres de los cuatro golfistas mexicanos que acudieron a la justa, tal es el caso de Abraham Ancer, Carlos Ortiz y María Fassi. Gaby López sumó su segunda participación.

Primer título para Abraham Ancer

2021 será un año inolvidable para Abraham Ancer, luego de que en el pasado mes de agosto lograra su primer título en el PGA Tour, al llevarse el WGC St Jude Invitational en Ohio Estados Unidos, venciendo a Hideki Matsuyama y Sam Burns en playoffs.

De esa forma, Ancer se convirtió en el cuarto mexicano ganar un torneo del PGA Tour, anteriormente solo César Sanudo, Víctor Regalado y Carlos Ortiz lo habían conseguido.

Segundo lugar para Carlos Ortiz en Mayakoba

Hablando de Carlos Ortiz, este año el jalisciense también tuvo resultados por demás destacados, como por ejemplo el obtenido en uno de los torneos de casa, el World Wide Technology Championship at Mayakoba, donde quedó ubicado en el segundo lugar, sólo detrás del noruego Viktor Hovland, quien repitió como campeón.

El regreso de Tiger Woods

Un año como el 2021 necesitaba un cierre con broche de oro y lo tuvo este diciembre con el regreso del 15 veces ganador de major, Tiger Woods, quien después del lamentable accidente de tráfico sufrido en el pasado mes de febrero, reapareció para jugar con su hijo Charlie en el PNC Championship de Orlando, Florida.

Eso no fue todo, ya que fiel a su esencia competitiva, Tiger y Charlie no solo participaron sino que compitieron hasta el último momento para llevarse el triunfo.

Golf - PNC Championship - The Ritz-Carlton Golf Club, Orlando, Florida, U.S. - December 18, 2021 Tiger Woods of the U.S. alongside son Charlie Woods during the first round REUTERS/Joe Skipper|JOE SKIPPER/REUTERS



Al final, una última ronda de 13 birdies no fue suficiente para quitarle el primer puesto a la pareja conformada por John Daly y John Daly II, sin embargo una vez más los Woodsse ganaron el respeto del público con su segundo lugar.

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