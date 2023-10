Los mejores encuentros de la jornada 2 de la Champions League

Este martes 3 de octubre comienza la segunda fecha de la Champions League donde destacan los encuentros entre PSV vs Sevilla, Napoli vs Real Madrid, Atlético de Madrid vs Feyenoord, Newcastle vs PSG, Porto vs Barcelona y RB Leipzig vs Manchester City.

Napoli vs Real Madrid

El martes el partido que más destaca es el duelo entre Napoli, campeón de la Serie A, el Real Madrid, actual líder de LaLiga española.

Napoli afronta en un buen momento este apasionante choque de la segunda jornada, habiendo marcado cuatro goles en cada uno de sus últimos dos compromisos ligueros (G2). Vencedor por 2-1 sobre el Braga en la primera jornada, el conjunto napolitano enlaza una serie de cinco partidos invicto en todas las competiciones (G3, E2) antes de medirse al Real Madrid por primera vez desde 2017.

El Real Madrid deberá salir concentrado al máximo, sobre todo teniendo en cuenta sus importantes bajas en defensa. Además tendrá que elevar el nivel y tener una precisión mucho mayor que en el duelo de la primera jornada contra el Unión Berlín (1-0).

PSV vs Sevilla

Líder en solitario de la Eredivisie con 21 puntos de 21 posibles, el PSV, con el mexicano Chucky Lozano, tiene el reto de transferir su sobresaliente registro doméstico a la Champions League. El conjunto de Eindhoven ha marcado 23 goles y encajado solo dos en sus siete victorias ligueras, pero su estreno en la fase de grupos de este torneo fue un completo fiasco (Arsenal 4-0 PSV).

Sevilla en su debut en la Champions empató 1-1 y si quiere evitar su tercera eliminación consecutiva en la fase de grupos tendrá que comenzar a sumar puntos como visitante.

Atlético de Madrid vs Feyenoord

Para este miércoles 4 de octubre en la cancha del Metropolitano el Atletico de Madrid buscará su primer triunfo en la Champions luego de empatar como visitante ante Lazio (1-1) La escuadra dirigida por ‘Cholo’ Simeone tendrá un duro duelo ante el actual campeón de la Eredivisie el Feyenoord que en la primera jornada obtuvo el triunfo por marcador de 2-0 ante el Celtic. El delantero mexicano Santiago Giménez no podrá jugar el partido ya que se encuentra suspendido. Una fuerte baja para el equipo neerlandés.

Porto vs Barcelona

Barcelona viaja a Portugal con varias bajas en su equipo titular para enfrentar al Porto en la cancha del Estadio do Dragão. El equipo de Xavi Hernández viene de una gran actuación anotando cinco goles al Antwerp, pero ahora enfrentará a un hueso muy duro de roer.

Porto buscará otro triunfo en el torneo luego de derrotar como visitante al Shakhtar por marcador de 3-1. Una buena oportunidad en casa para tomar el liderato de su grupo.

RB Leipzig vs Manchester City

El actual campeón de la Champions League, Manchester City, tendrá una visita al enfrentar al RB Leipzig en la Red Bull Arena. La escuadra dirigida de Pep Guardiola viene de un triunfo de 3-1 ante el estrella Roja.

El club alemán buscará dar la sorpresa en casa y tomar el liderato del grupo luego que en la jornada anterior venció 3-1 como visitante al Young Boys.