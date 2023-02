Los mejores partidos en la historia del Super Bowl

El deporte nos entrega grandes pasajes, momentos que hace vibrar a todos los amantes del futbol, y la NFL tiene un capítulo de privilegio, pues la lucha por el trofeo Vince Lombardi es intensa, por esa razón los equipos que llegan a este importante evento pelean con uñas y dientes por salir vencedores.

A lo largo de la historia, estos partidos han dado un espectáculo de alarido.

Super Bowl XXV - 1991

5.- Para comenzar este conteo tenemos que viajar a 1991 a Tampa Florida, en ese lugar se vieron las caras los Buffalo Bills y los New York Giants, este partido se recuerda como uno de los mejores jugados en el historial de este gran juego, pues no contó con intercepciones, balones sueltos, esto no ha vuelto a pasar. Scott Norwood dejó pasar una oportunidad de oro, pues falló un gol de campo a segundos del final del partido y los Bills terminaron perdiendo 20-19.

Una cervecería fuera de este mundo | AndyZona

Super Bowl XLVII - 2013

4.- Ahora, viajamos hasta el 2013 a Nueva Orleans para el Super Bowl XLVII, con gran actuación de su mariscal Joe Flacco, además de una defensiva efectiva.

Esta edición quedó marcada por el apagón de más de media hora en Superdome de Nueva Orleans, esto apenas al comenzar al medio tiempo, en la reanudación los Ravens de Baltimore se impusieron por tres puntos y vencieron 31-34 a los 49ers.

3.- Super Bowl XLIX - 2015

Este partido quedará en la memoria de muchos aficionados de Pats, pues Tom Brady estuvo impecable en Arizona. La emoción y la intensidad estuvo a tope con la serie de ofensiva de Seattle, la última jugada fue claves pues Malcolm Mutler interceptó el balón que le puso las esperanzas de los Seahawks por los suelos.

2.- Super Bowl XLII - 2008

En el Super Bowl XLII, los New York Giants vencieron a los New England Patriots en la última jugada y en le duelo individual de quarterbacks Eli Manning le ganó el duelo a Tom Brady.

1.- Super Bowl LI - 2017

Los New England Patriots se llevaron el Super Bowl, que fue histórico, pues los comandados por Tom Brady remontaron 25 puntos de desventaja y en el alargue lograron una victoria dramática ante los Falcons imponerse a los Falcons en la prórroga.

Tom Brady.

TV Azteca Deportes transmitirá el Super Bowl LVII

TV Azteca Deportes te llevará el Super Bowl LVII, entre Filadelfia y Kansas City, con las voces de los mejores comentaristas de México para la NFL, encabezados por Enrique Garay, Joaquín Castillo, Inés Sainz, Eduardo Ruiz, Pablo De Rubens, Andrea Sola y Renata Ibarrarán, el próximo domingo 12 de febrero a las 5:00 pm, por la señal de Azteca 7, aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes.

Te puede interesar: Tom Brady anuncia oficialmente su retiro de la NFL