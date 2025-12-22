Los mejores videojuegos para PlayStation 5 que puedes dar como regalo de Navidad

Comienza la cuenta regresiva para la llegada de la Navidad , un periodo de dicha y alegría que también destaca por la forma en cómo las personas demuestran su cariño por los demás. En ese sentido, existen una serie de opciones que bien puedes regalar si es que tu ser querido cuenta con la PlayStation 5.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

La PlayStation 5 se ha convertido en una de las consolas más importantes que existen en la actualidad, por lo que son millones de personas en México y el mundo las que cuentan con una. Ante este hecho, aquí conocerás los mejores videojuegos que puedes regalarle a alguien que la tiene como obsequio de Navidad.

¿Qué videojuegos regalarle a alguien que tiene una PlayStation 5?

Si quieres sorprender a tu ser querido con un videojuego realmente entretenido para la PlayStation 5, Mafia: The Old Country puede ser tu mejor opción. Se trata de un título que guarda relación con los orígenes del crimen organizado en Sicilia durante el siglo anterior, enfocándose, principalmente, en la cinematografía y la esencia de los gángsters.

Te puede interesar: ¿Cómo quedó la mandíbula de Jake Paul tras la doble fractura que sufrió?

Te puede interesar: ¿Cuándo, dónde y a qué hora será el próximo gran evento de la WWE?

Del mismo modo aparece Hitman: World of Assassination, un videojuego que reúne los mejores apartados en un mismo paquete y que tiene al agente 47 como su protagonista. Aquí, cuentas con la libertad de cumplir -o no- con los contratos que se te asignan, aunque este título destaca, en esencia, por el nivel de detalle que tiene.

Finalmente, aparece Ghost of Yotei, el cual es posiblemente el más popular de los tres mencionados para la PlayStation 5. Este juego traslada al usuario al Japón de los años 1600’s a través de la aventura de Atsu, el cual deberá forjar un camino propio mediante un mundo que, visualmente, roza la perfección.

¿Cuánto vale la PlayStation 5 actualmente?

En este punto es preciso mencionar que los precios varían en función del sitio en que la vayas a adquirir, así como el país y las ofertas que esta consola tenga. No obstante, el precio de venta de la PlayStation 5 varía entre los 9,000 y los 12,000 pesos si solo se habla de la consola y no de artículos extra.