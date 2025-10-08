Los memes DESTROZAN a Chile tras la HUMILLACIÓN que le propinó México en el Mundial Sub-20: "¿Y su mermelada?”

La Selección Mexicana aplastó por marcador de 4-1 a su similar de Chile en los octavos de final del Mundial Sub-20 para avanzar a la siguiente ronda, resultado que desencadenó en una ola de memes por parte de los aficionados Aztecas, quienes se burlaron de los sudamericanos, pues previo al juego, aseguraban que ganarían con frases como “Haremos mermelada de Mora” o “les repetiremos el 7-0”.

Cada que México anotaba un gol, los aficionados mexicanos comentaban en la cuenta de la selección chilena con frases graciosas y algunos con palabras un poquito pasadas de tono, disfrutando de la gran goleada que los pupilos de Eduardo Arce le propinaron a los Andinos.

“Hicimos mermelada de Chile”, “Lo bueno de este resultado Chile 1 Mexico 4 es que ya tienen la base para intentar soñar con el mundial 2058 o 2062", “Inmerecida clasificación con tan solo 3 puntos, hoy el fútbol hizo justicia y puso las cosas en orden. Chile pésimo representante del continente y la imagen futbolística que dejan es de bajo nivel en terreno propio con su gente”, fueron algunos de los comentarios de los aficionados, quienes además se regodearon recordando que la selección mayor no se clasificó a la Copa del Mundo 2026 y llevan varios años sufriendo a nivel CONMEBOL.

Cabe señalar que hasta el momento, este ha sido el partido en el que México se vio más superior a su rival, pues en fase de grupos empató ante Brasil y España, además de que derrotó por la mínima a Marruecos.

Decían que iban a hacer mermelada de Mora 🤣🫵 pic.twitter.com/OCxUwnmFO7 — José Cruz (@Joc1603) October 8, 2025

Chile del que NO pica 🤏🇨🇱 pic.twitter.com/xyN443ffhQ — Gato 🐐 (@GatoPipipipipi3) October 8, 2025

Gilberto Mora es padre a sus 16 años pic.twitter.com/zEhKA9Tpx6 — Noubari (@Noubariii) October 8, 2025

¿Cuándo y contra quién juega México en los cuartos de final del Mundial Sub-20?

Con la goleada de 4-1 ante Chile, la Selección Mexicana aseguró su pase a los cuartos de final del Mundial Sub-20, ronda en la que se enfrentarán al ganador de la serie entre Argentina y Nigeria.

El partido de la siguiente ronda se llevará a cabo el próximo sábado 11 de octubre.