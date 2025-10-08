deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Los memes DESTROZAN a Chile tras la HUMILLACIÓN que le propinó México en el Mundial Sub-20: "¿Y su mermelada?”

La Selección Mexicana derrotó por escandaloso marcador de 4-0 a la escuadra chilena en la Copa Mundial Sub-20 para meterse a los cuartos de final del torneo

México vs Chile, memes mundial sub 20 octavos de final
Eduardo Camarena
Selección Azteca
Compartir

La Selección Mexicana aplastó por marcador de 4-1 a su similar de Chile en los octavos de final del Mundial Sub-20 para avanzar a la siguiente ronda, resultado que desencadenó en una ola de memes por parte de los aficionados Aztecas, quienes se burlaron de los sudamericanos, pues previo al juego, aseguraban que ganarían con frases como “Haremos mermelada de Mora” o “les repetiremos el 7-0”.

Cada que México anotaba un gol, los aficionados mexicanos comentaban en la cuenta de la selección chilena con frases graciosas y algunos con palabras un poquito pasadas de tono, disfrutando de la gran goleada que los pupilos de Eduardo Arce le propinaron a los Andinos.

Hicimos mermelada de Chile”, “Lo bueno de este resultado Chile 1 Mexico 4 es que ya tienen la base para intentar soñar con el mundial 2058 o 2062", “Inmerecida clasificación con tan solo 3 puntos, hoy el fútbol hizo justicia y puso las cosas en orden. Chile pésimo representante del continente y la imagen futbolística que dejan es de bajo nivel en terreno propio con su gente”, fueron algunos de los comentarios de los aficionados, quienes además se regodearon recordando que la selección mayor no se clasificó a la Copa del Mundo 2026 y llevan varios años sufriendo a nivel CONMEBOL.

Cabe señalar que hasta el momento, este ha sido el partido en el que México se vio más superior a su rival, pues en fase de grupos empató ante Brasil y España, además de que derrotó por la mínima a Marruecos.

¿Cuándo y contra quién juega México en los cuartos de final del Mundial Sub-20?

Con la goleada de 4-1 ante Chile, la Selección Mexicana aseguró su pase a los cuartos de final del Mundial Sub-20, ronda en la que se enfrentarán al ganador de la serie entre Argentina y Nigeria.

El partido de la siguiente ronda se llevará a cabo el próximo sábado 11 de octubre.

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Eduardo Camarena

Autor / Redactor

Eduardo Camarena

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez va por su revancha! Regresa con la Selección Mexicana | Rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista con Yael Padilla: ¡QUEREMOS EL TITULO" | Mundial Sub-20
Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Corea | TV Azteca Deportes
GOL Seleccion MX (4).jpg
Selección Azteca
¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur
GOL Seleccion MX (3).jpg
Selección Azteca
¡Oh Hyeon-gyu saca disparo IMPOSIBLE para el segundo gol de Corea del Sur vs México!
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOLAZO de Son Heung-Min que casi rompe las redes de la portería del Tala Rangel!
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez rompe líneas y genera peligro | México vs Corea
Thumbnail
Selección Azteca
Resumen primer tiempo: México vs Corea | El Tri esta adelante 1 - 0
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel recibe amarilla en jugada polémica en el México vs Corea
×
×