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Memes del triunfo de los Chiefs sobre los Eagles en el Super Bowl LVII

Los Kansas City Chiefs se coronó campeón del Super Bowl LVII al derrotar 38-35 a los Philadelphia Eagles en un partidazo, que también dejó muy buenos memes

Pacheco corriendo con el balón en el Chiefs vs Eagles del Super Bowl

Escrito por: Pedro Gálvez

Los Kansas City Chiefs son los campeones de la temporada 2022 de la NFL al haber derrotado por marcador de 38-35 a los Philadelphia Eagles, en un verdadero partidazo que se disputó en el State Farm de Glendale, Arizona.

Con un Patrick Mahomes tocado del tobillo, que volvió a resentirse tras una jugada, los Chiefs consiguieron el tercer campeonato de Super Bowl en su historia. Es el segundo que ganan con el joven mariscal de campo en los controles, en los últimos años.

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Los memes del Super Bowl 57 entre Eagles y Chiefs

No hubo nada que reclamarle a ninguno de los dos equipos. Eagles y Chiefs dieron un auténtico juegazo que superó los 70 puntos, y que además vivió distintos escenarios. Después de la primera mitad, Philadelphia era un claro dominado pero los últimos dos cuartos, fueron para el equipo de Kansas City.

Eso le dio la victoria a unos aguerridos Chiefs que con un gol de campo en los últimos segundos, terminaron llevándose la victoria. Los tres touchdowns de Jalen Hurts no fueron suficientes para que Philadelphia se quedara con el Vince Lombardi... pero prometen volver más fuertes para la próxima temporada.

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