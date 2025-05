Regresan Memo Ochoa y ‘Chucky’ Lozano, esto dicen en el interior de la Selección Mexicana

En la lista de 35 convocados, emitida por Javier Aguirre para los partidos que la Selección Mexicana encarará previo al inicio de la Copa Oro, destacaron los regresos de dos viejos conocidos: Guillermo Ochoa e Hirving Lozano. Aunque sus llamados han sido objeto de debate, al interior, se perciben de manera positiva, de acuerdo con lo revelado por el mediocampista del Atlas, Jeremy Márquez.

“Aportan demasiado a la Selección Mexicana, de mi lado me queda aprenderles, nos cae muy bien ese tipo de jugadores con tanta experiencia”, dijo, con semblante que reflejaba seguridad, en el Día de Medios celebrado en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol.

Jeremy Márquez, quiere aprovechar su oportunidad

El volante habló sobre la oportunidad que representa para su causa disputar un par de encuentros amistosos, frente a Suiza y a Turquía, como ventana para la Copa Oro y, en caso de convencer al director técnico, abrirse lugar de cara a la Copa del Mundo de la FIFA del 2026.

“La verdad que (me siento) muy emocionado y motivado por este llamado a Selección, es mi segundo. Le estoy metiendo con todo para tratar de ir a Copa Oro, es la idea, estoy sobre todo muy motivado. Me siento tranquilo, obviamente hay un poquito de presión por querer estar ahí en la última lista, pero me siento tranquilo, trabajando de la mejor manera para que me vean bien”, expresó.

Lo que busca Aguirre de Jeremy

El jugador de 24 años de edad reveló lo que le han pedido tanto el estrategia nacional, Javier Aguirre, como uno de los referentes de su cuerpo técnico, con quien se pueden identificar desde el ámbito futbolístico: Rafael Márquez.

“Me han dicho que le meta, que esté trabajando de la misma manera que lo hago con Atlas y que me ponga bien físicamente, mentalmente y futbolísticamente, más que nada. Yo creo que siempre estamos peleando por la Copa, es lo que más buscamos y lo que queremos. Estamos para ser campeones, pero también respetando a todos los rivales porque tienen mucho nivel”, concluyó.

