Toluca vs Tijuana| Resumen y Goles | Highlights | J13 | Apertura 2026 | Liga MX | Azteca Deportes

¡GOLES, ATAJADONES Y POLÉMICA EN EL INFIERNO! Revive las mejores jugadas del Toluca vs Tijuana, correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX.

⚽ Elias Manoel abrió el marcador para Xolos, Federico Viñas empató para los Diablos Rojos y Helinho apareció para darle la vuelta al partido. Además, disfruta las grandes atajadas de Luis García y los momentos más intensos del encuentro.

