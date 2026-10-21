Toluca vs Tijuana| Resumen y Goles | Highlights | J13 | Apertura 2026 | Liga MX | Azteca Deportes
¡EL INFIERNO ARDIÓ! Toluca y Xolos de Tijuana protagonizaron un duelo lleno de emociones, con goles de Elias Manoel, Federico Viñas y Helinho, además de grandes atajadas, polémica y momentos de máxima tensión. ¡Revive lo mejor del partido!
¡GOLES, ATAJADONES Y POLÉMICA EN EL INFIERNO! Revive las mejores jugadas del Toluca vs Tijuana, correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX.
⚽ Elias Manoel abrió el marcador para Xolos, Federico Viñas empató para los Diablos Rojos y Helinho apareció para darle la vuelta al partido. Además, disfruta las grandes atajadas de Luis García y los momentos más intensos del encuentro.