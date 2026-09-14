Memote Martínez vuelve a CU; revelan la FECHA para el duelo entre Pumas y Tigres

Se trata, sin duda, de uno de los cambios menos esperados y, a su vez, sorpresivos que hubo en este mercado de fichajes. Guillermo, el Memote Martínez, cambió de aires para este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX al pasar de los Pumas de la UNAM a los Tigres de la UANL.

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Fue en el último día del mercado de fichajes nacional que Tigres confirmó el fichaje de Guillermo Martínez para su eje de ataque, por lo que el mexicano de 31 años de edad buscará ganarle la carrera parejera al Búfalo Aguirre para convertirse en el delantero titular de la institución de Nuevo León.

¿Cuándo será el duelo entre Pumas y Tigres?

Tal y como se esperaba, la afición tanto de Pumas como de Tigres volteó de inmediato a ver el calendario para conocer cuándo se llevará a cabo este juego del Apertura 2026, lo anterior considerando la rivalidad que existe entre ambos desde que los felinos vencieron a los del Pedregal en una final de Liga BBVA MX.

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Un punto a tener en cuenta es que el duelo se llevará a cabo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, por lo que el Memote Martínez volverá al que fue su estadio más pronto que tarde. Ahora, solo resta esperar si lo hará como el delantero titular o suplente de Tigres.

Dicho lo anterior, debes saber que el juego entre Pumas y Tigres forma parte de la Jornada 14 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, motivo por el cual este se programó para el sábado 24 de octubre en punto de las 9 de la noche, tiempo centro de la República Mexicana.

¿Cuántos goles hizo el Memote Martínez en Pumas?

Luego de brillar en la Franja del Puebla, Guillermo, el Memote Martínez fue fichado por los Pumas en enero del 2024, por lo que duró dos años y medio en la institución del Pedregal. En esta cantidad de tiempo, el centro delantero mexicano registró 32 anotaciones y tres pases a gol en 100 duelos disputados.