Carlos Salcedo lanza guiño para la convocatoria de ‘Chicharito’

Javier ‘Chicharito’ Hernández vive un gran momento en su carrera. El delantero del LA Galaxy disputa su tercera temporada en la MLS, año en el que busca despegar dentro del futbol de los Estados Unidos, luego de un par de campañas en las que no pudo destacar como él hubiera querido.

En su primer año consiguió anotar en apenas en una ocasión, en 11 partidos que disputó; para su segunda campaña retomó su nivel y consiguío 17 dianas en 21 encuentros, pero las lesiones lo mermaron, por lo que no pudo terminar de la mejor forma.

Ahora, espera que en su tercer año como delantero de los angelinos, no solo buscará el título de goleo, sino también, espera levantar el campeonato de la MLS. En tres partidos, el atacante mexicano ha logrado romper las redes en dos ocasiones.

Con estos resultados, se ha especulado mucho sobre un regreso con la Selección Mexicana, sumado también a la baja de juego de Raúl Jiménez, por la lesión que lo mantuvo alejado de las canchas casi nueve meses; además de que Rogelio Funes Mori no ha logrado afianzarse, mismo caso con Herny Martín.

La cuenta oficial de la FIFA revivió el gol que consiguió el Chicharito en el Mundial de Rusia 2019 ante el combinado de Corea del Sur, mensaje que Carlos Salcedo, defensa del Toronto FC, no dudo en replicar.

2022 año mágico 🤲🏽🗣🙏🏽 https://t.co/KxPLKjI37Z — Carlos Salcedo (@Csalcedojr) March 15, 2022

Con unos emojis, pidió el llamado del máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana, pero por diferentes motivos, y aparentemente desacuerdos con el entrenador del combinado azteca.

En Los Protagonistas, David Medrano, nuestro insider, confirmó que Javier Hernández no volverá, por lo menos, mientras Martino este al frente.

“Ya se enviaron los papeles la semana pasada para los futbolistas que militan fuera del país, y a pesar del buen momento de Javier Hernández, no. No se envió convocatoria al LA Galaxy para Hernández. Está claro que el ‘Chicharito’ no jugará la Copa de Mundo de Qatar”, aseguró Medrano.

