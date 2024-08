El mensaje de Carlos Sansores tras finalizar su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024

Este sábado 10 de agosto del 2024, Carlos Sansores mandó un mensaje luego de haberse quedado tan cerca de conseguir la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, al perder en el repechaje.

El mexicano fue eliminado desde los Cuartos de Final, pero ya que el rival contra el que perdió logró llegar a la final, pudo entrar en el repechaje y se quedó muy cerca de conseguir un metal más para la delegación mexicana.

El mensaje de Sansores

Carlos Sansores se tomó un tiempo para detallar que desafortunadamente no se dio el resultado que prometió, agregó que el competidor de Costa de Marfil es muy fuerte y no le logró darle la vuelta.

Por último, agregó que espera que pronto pueda llegar la medalla que tanto se le ha estado negando a México en Taekwondo.

“Tristemente no di el resultado. Lo único que me queda decir es que, que opinan los mexicanos sobre mi, mi familia, mi gente que me ve. Que me vino apoyar a esta competencia, los que están desde lejos apoyándome, solo ellos tendrán ese criterio de poder decir como me vieron, como me desenvolvi en el área. Es todo para ellos, todo para los mexicanos, con mucho amor siempre los voy a estar representando.

Sabemos que el competidor de Costa de Marfil es bastante fuerte, no pensaba irme a un tercer round y sin embargo le di la vuelta en el segundo. Así es el deporte.

Estaba muy cansado, no puedo negarlo, me deja una tristeza porque les prometí una medalla a mi país, a mi gente. Sin embargo peleó todos los días con mucho cariño para que se sientan orgullosos, así es el deporte, está vez me tocó perder.

Espero que les pueda seguir dando alegrías. Si sigo en Taekwondo, voy a seguir dando todo mi esfuerzo para que los mexicanos se sientan orgullosos.

Ya van dos certámenes en los que no se da la medalla. Pero así son los juegos olímpicos y yo sé que más adelante puede dar una medalla olímpica para México, a lo mejor no soy yo, a lo mejor no son muchos de mis compañeros pero esto no se ve perdido, así es el deporte.

