¡Quiere la decimosexta! El mensaje de Florentino Pérez tras ganar la final de la Champions League

Este sábado de junio del 2024, se disputó la final de la UEFA Champions League entre el Borussia Dortmund vs Real Madrid. El conjunto merengue logró levantar su título número 15 de la Champions League luego de imponerse 2-0 ante el Borussia Dortmund en su final número 18.

Con su victoria, el presidente del Real Madrid salió hablar en un medio de España y aprovechó para poder felicitar a sus jugadores, felicitar a la afición y mandar un mensaje muy claro de lo que viene en el equipo ahora que consiguieron ganar su título número 15.

El mensaje de Florentino Pérez.

Florentino inició detallando que se sentía muy emocionado por ver a todos los aficionados merengues del mundo celebrar el título. Agregó que no fue una buena primera mitad pero que no dudaba de la victoria. Detalló que con esta victoria el equipo debe de empezar a intentar ganar la decimosexta.

“Estoy emocionado por ver a todos los aficionados que hay aquí y en el mundo. Eso cuenta, llevan en volandas a los jugadores hasta el triunfo. No hemos hecho una buena primera parte, pero hemos dicho “ahora” y no dudaba de nuestra victoria. Esto es el punto de partida para intentar ganar la decimosexta. Es la historia del Real Madrid. Estamos muy contentos, hemos ganado también la Liga y seguro que los aficionados están muy satisfechos. Todos son amigos, gran ambiente en el vestuario, no hay problemas porque no los dan”.

El dueño del Real Madrid explicó que hay una historia de amor entre la Champions y el club merengue, una historia que todos conocen y por eso el club se crece y lucha.

“Estamos muy contentos porque ganar una Champions no es fácil. El Madrid en esta competición tiene una historia de amor, de toda la vida, entre la ‘Champions’ y el Real Madrid que todo el mundo conoce. Se motiva más, crece, lucha y al final somos dignos merecedores de esta copa”.

Por último, confesó que Toni Kroos es un historico del Real Madrid, que estan contentos por la forma en que se va y dejó en claro que no va hablar de Mbappé ante los rumores de su llegada.

“Es lo que quería él, retirarse en lo más alto. Lo ha conseguido. Es un jugador que sin ningún tipo de duda es una de las leyendas del Real Madrid. Estamos muy contentos”.

“Hoy es el día de felicitar a todos los jugadores que han conseguido conquistar la Copa de Europa y no hablar de otros jugadores que no están en otro equipo”.

Información de EFE

