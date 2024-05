El mensaje del técnico de Pumas a la afición

Gustavo Lema y los Pumas salieron tocados de una noche amarga en el Estadio Olímpico Universitario. El equipo felino deberá buscar la remontada épica en casa de la Máquina y hacer tres goles.

“Los pagamos caros y creo que tuvimos algunas chances al principio, que era parte del plan, por la presión, los obligamos a cometer algún error y no pudimos definirlo. Lo mismo en pelota parada, creamos cuatro o cinco situaciones muy claras a balón parado y no pudimos concretar. Y me parece que, bueno, vinieron los goles, siempre obviamente los goles vienen por errores, pero me parece que era un partido controlado en el primer tiempo, en los últimos 15 minutos del primer tiempo creo que tuvimos muchísimas chances con el dominio en campo rival, pero no pudimos descontar. Y después también tuvimos un momento en el que nos perdona Cruz Azul”, dijo el entrenador de Pumas.

Te puede interesar: Pese a la ventaja, Martín Anselmi ve una eliminatoria abierta

¿Quién parte como favorito en la llave de Chivas vs Toluca?

El planteamiento de Pumas en el duelo vs Cruz Azul

Por otro lado, Lema se refirió al planteo que tuvo en el duelo de ida ante los celeste

“Respecto al planteo, no hubo, me parece a mí, que los goles no vinieron, los goles fueron una pelota al área, un rebote, un choque y un golazo de Rivero, y una pelota en la que no achicamos como si achicamos el resto del partido y generó el segundo gol. En cuanto al planteo, me parece que no pudimos concretar las jugadas que generamos, pero fue un partido parejo”, comentó el estratega argentino.

Finalmente, el DT de los felinos confía en que su equipo se levantará para el duelo de vuelta ante el cuadro de Martín Anselmi.

“En lo anímico están bien, en lo anímico están bien, me gustaría mostrarte cómo estaban recién, quieren jugar ya, así que en lo anímico están bien, y de visitante vamos a 20 cuadras, por favor, el que se sienta visitante es mejor que no entre a la cancha, así que no, no, estamos acá”, sentenció Gustavo Lema.

Te puede interesar: Lo que necesita Pumas para eliminar a Cruz Azul y avanzar a semifinales