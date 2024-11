El emotivo mensaje de Mike Tyson tras su pelea con Jake Paul

El pasado viernes 15 de noviembre del 2024, se llevó a cabo la pelea entre Mike Tyson vs Jake Paul, un evento que generó mucha expectativa entre los aficionados por las declaraciones que hubo de ambos contendientes. Al final, Jake Paul fue el ganador por decisión unánime ya que los jueces dieron en sus tarjetas: 80-71, 79-72 y 79-72.

Tras la pelea, Mike Tyson decidió mandar un emotivo mensaje en redes sociales, ya que a sus 58 años regresó al ring luego de retirarse y tener casi 20 años sin boxear. La última vez que se había peleado fue el 11 de junio de 2005. El oponente fue Kevin McBride.

El gran campeón detalló que a pesar de perder, siente que ganó pues está muy agradecido por lo de anoche. Explicó que no se arrepiente de haber subido al ring una última vez. Agregó que casi muere en junio, recibió ocho transfusiones de sangre perdiendo la mitad de su sangre y 25 libras en el hospital, por lo que tuvo que luchar por recuperar su salud.

Además, detalló que el que sus hijos lo pudieran verlo pelear en un estadio repleto, ante un boxeador talentoso con la mitad de su edad, fue una experiencia única para él.

This is one of those situations when you lost but still won. I’m grateful for last night. No regrets to get in ring one last time.

I almost died in June. Had 8 blood transfusions. Lost half my blood and 25lbs in hospital and had to fight to get healthy to fight so I won.

To…

— Mike Tyson (@MikeTyson) November 16, 2024