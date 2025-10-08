El mensaje de River Plate a Boca Juniors tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Luego de que Boca Juniors diera a conocer el fallecimiento de Miguel Ángel Russo a los 69 años de edad, varios equipos se sumaron al luto que atraviesa el mundo del futbol, entre ellos, River Plate, rival eterno del cuadro Xeneize en el Superclásico de Argentina.

Mediante sus redes sociales, la escuadra de los Millonarios expresaron sus condolencias al equipo auriazul tras la muerte del estratega por cáncer de próstata y vejiga.

River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de @BocaJrsOficial y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento. pic.twitter.com/gSRyRyDhJa — River Plate (@RiverPlate) October 8, 2025

“River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento”, se lee en las publicaciones del conjunto Millonario.

Como entrenador, Miguel Ángel Russo enfrentó a River Plate en 47 ocasiones, teniendo un saldo de 6 victorias, 25 empates y 16 derrotas, esto al frente de Lanús, Universidad de Chile, Rosario Central, Colón, Los Andes, Vélez, Boca, San Lorenzo, Racing, Alianza Lima y Cerro Porteño.

Entre sus exequipos, los clubes también expresaron su pésame ante la sensible noticia del fallecimiento de quien fuera su estratega en años anteriores.

Hasta siempre, Miguel querido.



El Club Estudiantes de La Plata lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este doloroso momento. pic.twitter.com/hU44H0a8dS — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 8, 2025

San Lorenzo lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió al Club en dos oportunidades y es una leyenda del fútbol argentino.



Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan triste.



¡Hasta siempre, Miguelo! pic.twitter.com/sVhilJwQBr — San Lorenzo (@SanLorenzo) October 8, 2025

Racing Club lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador del plantel profesional entre los años 2010 y 2011 y con una destacada trayectoria en el fútbol argentino. Le enviamos un cálido abrazo a su familia, seres queridos y allegados. pic.twitter.com/7tMcatW3UO — Racing Club (@RacingClub) October 8, 2025

Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central. 💛💙♾️ pic.twitter.com/kzlBvtcz0m — Rosario Central (@RosarioCentral) October 8, 2025

El Club Atlético Colón expresa su pesar por el fallecimiento del Director Técnico del Club Atlético Boca Jrs, Miguel Ángel Russo, quien también fuera entrenador de nuestra institución en 1999.



El pueblo sabalero acompaña en este momento de dolor a sus familiares, amigos y seres… — Club Atlético Colón ⭐ (@ColonOficial) October 8, 2025

Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Un caballero, un señor con todas las letras que supo honrar su capacidad como entrenador dos veces al frente de nuestro equipo, dónde condujo al Fortín al título del Clausura 2005.



Hasta siempre, Miguel 💙 pic.twitter.com/7EkddsmIsh — Vélez Sarsfield (@Velez) October 8, 2025

El Club Universidad de Chile lamenta con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien fuera ex entrenador de nuestro Primer Equipo.



Los hinchas de la U recordamos con mucho cariño y respeto su paso por nuestra institución en 1996, cuando de la mano de grandes… pic.twitter.com/AWdPkltbh8 — Universidad de Chile (@udechile) October 8, 2025

