El mensaje de River Plate a Boca Juniors tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Mediante redes sociales, el equipo Millonario y los clubes anteriores de Miguel Ángel Russo, despidieron al entrenador que falleció a los 69 años de edad

Miguel Ángel Russo, exentrenador de Boca Juniors
Oscar Rodríguez
Internacional
Luego de que Boca Juniors diera a conocer el fallecimiento de Miguel Ángel Russo a los 69 años de edad, varios equipos se sumaron al luto que atraviesa el mundo del futbol, entre ellos, River Plate, rival eterno del cuadro Xeneize en el Superclásico de Argentina.

Mediante sus redes sociales, la escuadra de los Millonarios expresaron sus condolencias al equipo auriazul tras la muerte del estratega por cáncer de próstata y vejiga.

River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento”, se lee en las publicaciones del conjunto Millonario.

Como entrenador, Miguel Ángel Russo enfrentó a River Plate en 47 ocasiones, teniendo un saldo de 6 victorias, 25 empates y 16 derrotas, esto al frente de Lanús, Universidad de Chile, Rosario Central, Colón, Los Andes, Vélez, Boca, San Lorenzo, Racing, Alianza Lima y Cerro Porteño.

Entre sus exequipos, los clubes también expresaron su pésame ante la sensible noticia del fallecimiento de quien fuera su estratega en años anteriores.

Boca Juniors
