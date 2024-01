Sergio Canales y Andrés Guardado se reencuentran en la Liga BBVA MX

Luego de que Andrés Guardado saliera del Real Betis para volver a la Liga BBVA MX, varios compañeros le han dado la bienvenida al mediocampista de 37 años de edad, quien va a jugar con el Club León llegando como refuerzo para el Torneo Clausura 2024.

Tras firmar con el conjunto de los Esmeraldas, ‘El Principito’ ha recibido un mensaje de Sergio Canales, mediocampista que milita con Rayados de Monterrey y con quien compartió el vestidor del cuadro Verdiblanco en varias ocasiones.

“Querido amigo: Todavía no me hago a la idea de que estés cerrando tu etapa en el Real Betis. No creo que sea casualidad que los dos nos reencontrásemos en el club más importante de nuestras carreras.

“No eres consciente de lo importante que has sido para cada persona que se haya cruzado contigo trabajando en el Betis, y hablo de lo que va más allá de tu calidad deportiva, la humana. Tengo muchas ganas de enfrentarnos y de tirarte un caño. Espero que no me des muchas patadas”, fueron las palabras de Sergio Canales hacia Andrés Guardado mediante sus historias de Instagram.

Y es que la salida de Andrés Guardado ha generado todo tipo de reacciones. El mediocampista ha sido considerado por el equipo dirigido por Manuel Pellegrini como una leyenda. Incluso, el propio entrenador ha lamentado la partida de quien fuera el capitán del Real Betis.

Los números de Andrés Guardado con el Betis

En las filas del equipo de LaLiga y tras 16 años militando en Europa, Andrés Guardado tuvo una marca de 218 partidos vistiendo los colores del conjunto Real Betis, teniendo un registro de 178 juegos de Liga, 18 de Copa y 22 encuentros de la UEFA Europa League.

Será el martes 23 de enero, cuando el Club León presente de forma oficial a Andrés Guardado en el Nou Camp en un evento al que los aficionados van a poder ingresar de forma gratuita para darle la bienvenida al ‘Principito’.

