Messi revela más detalles de su salida del FC Barcelona hacia el PSG

No es ningún secreto que la carrera de Lionel Messi se va acercando a su final. Militando actualmente en la Major League Soccer jugando para el Inter de Miami, el exjugador del Paris Saint-Germain y FC Barcelona, dio detalles de su salida del equipo de LaLiga, mismo en el que esperaba continuar su carrera, no obstante, una serie de hechos anticiparon su salida hacia la Ligue 1.

“La verdad que fue difícil el cambio porque yo no lo esperaba, pensaba seguir en Barcelona. No estaba preparado para eso, fue todo muy rápido y de un día para otro tuve que rehacer mi vida. Tuve que cambiar a mi familia de lugar y conocer un nuevo vestuario, otra manera de jugar, otra liga, otro club. La verdad que fue difícil porque nosotros pasamos toda la vida en Barcelona y disfrutábamos muchísimo estar ahí. Fue un cambio que no buscábamos, al principio fue duro”, dijo Lionel Messi para Big Time Podcast.

El paso de Messi tras su salida del Barcelona

Tras salir del equipo blaugrana, Lionel Messi estuvo en el cuadro de la capital de Francia durante un periodo de dos temporadas en las que se hizo de dos campeonatos.

Entre sus registros con el PSG, ‘La Pulga’ vio actividad a lo largo de 75 partidos en los que se hizo presente con 32 goles y 35 asistencias.

No es la primera ocasión en la que Lionel Messi habla de su paso por el PSG, el cual no pudo disfrutar debido a que se vio afectada su vida familiar.

“Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familia, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole. En Barcelona los iba a buscar, aquí lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos”, había dicho anteriormente para medios de España.

