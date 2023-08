La cláusula que habría pedido Messi y pone a temblar a la MLS

Lionel Messi llegó para cambiar la historia del futbol de los Estados Unidos. En tan solo cinco partidos que ha disputado el astro argentino con el Inter de Miami, ya suma ocho anotaciones, todas en la Leagues Cup, torneo que disputa junto con su equipo durante este verano.

Leo arribó a la franquicia del Sur de la Florida el pasado mes de julio, el día 22, una semana después de haber llegado sumó sus primeros minutos y 36 minutos le bastaron para hacer un gol ante Cruz Azul, y además ganar el partido. Desde entonces tiene tres dobletes, y una diana más en los Cuartos de Final del certamen frente al Charlotte FC.

Messi buscará clasificar a la Final de la Leagues Cup

Ahora, en las semifinales de la Leagues Cup jugará contra el Philadelphia Union, en calidad de visitantes. Durante el torneo, su única salida fue ante el FC Dallas, en Texas las cosas se les complicaron y tras igualar 4-4, lograron superar la Fase en la tanda de penaltis, por lo que seguramente su viaje a Filadelfia no será nada fácil, pero ellos buscarán la final y así soñar el primer título de Messi en la MLS y el primero en las vitrinas de la franquicia de Miami.

La Cláusula que habría pedido Messi que no le gusta a varios equipos de la MLS

Aunque no todo es miel sobre hojuelas, pues de acuerdo con medios estadounidenses habría una cláusula que no le gusta a cinco equipos de la MLS. Leo pediría no tener minutos en canchas que sean de pasto sintético. No es ninguna mentira ha dicho césped artificial ha provocado algunas lesiones y Messi buscaría evitar a toda cosa algo que perjudicara su salud.

En el balompié de los Estados Unidos, las franquicias que su terreno de juego cuenta con estas condiciones son el New England Revolution, los Timbers, el Seattle Sounders, el Charlotte FC y el Atlanta United, escuadra que tiene programado un duelo contra el Inter de Miami el próximo 9 de septiembre, en el Mercedes Benz Stadium.

Incluso, el director ejecutivo, Garth Lagerwey, del equipo antes mencionado se expresó al respecto y le pidió a Gerardo Martino explicarle a sus jugadores lo buena que es la cancha y lo bien que está el césped, por lo que no deberían preocuparse de nada. Será hasta esa fecha que se confirme si Messi si jugará o no en pasto artificial, pues además de todo el hecho de que no participe o no esté contra los rivales mencionados, generaría perdidas económicas, ya que la gente no asistiría al encuentro o se tendría la misma taquilla en caso de que si tener minutos.