Messi OBLIGÓ a SUSPENDER el partido del Inter Miami en Puerto Rico ¿CUÁNDO se jugará?

Lionel Messi volvió a sacudir la agenda deportiva en Estados Unidos. Lo que sería una fiesta para la afición boricua terminó en incertidumbre: el partido entre Inter Miami e Independiente del Valle en Puerto Rico fue suspendido debido a una lesión del astro argentino y ya se tiene nueva fecha.

El encuentro estaba programado para el viernes 13 de febrero como parte de la gira de pretemporada del club de la MLS, pero la ausencia del campeón del mundo cambió por completo el panorama. La expectativa giraba en torno a su presencia en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón, y sin Messi en el campo, la organización optó por reprogramar el compromiso.

¿Por qué suspendieron el partido del Inter Miami en Puerto Rico?

La razón es clara: lesión muscular de Lionel Messi . El argentino sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo durante un partido previo y no entrenó en los días posteriores. El propio Inter Miami informó que su regreso dependerá de la evolución clínica y funcional.

En un evento donde la principal atracción era Messi, su ausencia impactaba directamente en la experiencia de los aficionados y en la logística del espectáculo. Para muchos seguidores latinos en Estados Unidos y el Caribe, era una oportunidad única de verlo en vivo antes del arranque oficial de la temporada de la MLS.

La decisión, aunque frustrante para quienes ya tenían boletos, responde a la prioridad del club: cuidar a su figura de cara al inicio de la campaña, donde Inter Miami buscará defender su protagonismo en la liga.

Nueva fecha para Inter Miami vs Independiente del Valle

El partido fue reprogramado para el jueves 26 de febrero a las 19:00 ET (20:00 hora local) en el mismo escenario, el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón.

La pregunta que muchos se hacen es inevitable: ¿estará Messi listo para esa fecha? El comunicado oficial señala que su retorno será progresivo y dependerá de cómo responda físicamente en los próximos días. Con el arranque de la MLS programado poco después, el cuerpo técnico no arriesgará innecesariamente.

Para Inter Miami, la prioridad es clara: tener a Messi en plenitud para el inicio del calendario competitivo. Para los aficionados en Puerto Rico y en Estados Unidos, la esperanza es que esta pausa solo retrase el espectáculo y no lo cancele.

El futbol siempre ofrece revancha. Ahora, la pelota está en el reloj y en la recuperación del número 10.