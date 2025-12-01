¿El mejor de todos? Los títulos y distinciones que ha obtenido Lionel Messi desde su llegada a Inter Miami

El Inter Miami aplastó por 5-1 al New York City FC este sábado y se proclamó campeón de la Conferencia Este de la MLS. De esta forma, la franquicia sumó un nuevo trofeo, algo que ya es habitual desde el arribo de Lionel Messi . Si bien cuando se anunció el fichaje del argentino el equipo no tenía títulos, hoy presume de una interesante vitrina en Estados Unidos.

A mediados de 2023, Inter Miami sorprendió al mundo al anunciar la contratación de Messi, luego de un paso desafortunado por el Paris Saint-Germain. Desde ese momento, el ocho veces ganador del Balón de Oro revolucionó al equipo, al punto tal de transformarlo en el último de la MLS a uno de los más competitivos.

Instagram Inter Miami / @intermiamicf

Con la consagración del sábado ante New York City, Messi logró su tercer trofeo con Las Garzas, una hazaña impensada hace unos pocos años atrás. Su palmarés incluye la Leagues Cup 2023, la Supporters' Shield 2024 y el título de Conferencia 2025. Por si fuera poco, fue reconocido con varios premios individuales, como el MVP de la MLS o la Bota de Oro.

TE PUEDE INTERESAR:



Lionel Messi: el jugador con más títulos de la historia

Más allá de su increíble lista de distinciones a su rendimiento, que incluyen múltiples Balones de Oro, Botas de Oro y MVPs, Lionel Messi también tiene la posibilidad de decir que es el jugador con más logros colectivos de todos los tiempos, y la lista sigue creciendo. Con el triunfo del sábado, el exjugador de Barcelona llegó a los... ¡47 títulos!

Esa increíble cifra podría llegar a ser todavía mayor el fin de semana, dado que Messi y el Inter Miami van en busca de un nuevo objetivo: la final de la MLS Cup ante Vancouver Whitecaps. El partido se llevará a cabo el sábado 6 de diciembre en el Chase Stadium, dado que Las Garzas lograron más puntos en la Fase Regular.