La mexicana Renata Zarazúa hace historia en el US Open

Tuvieron que pasar 29 años para que una raqueta nacional volviera a meterse en la segunda ronda del US Open. Renata Zarazúa superó a Caroline García y con esto repite lo hecho en 2020, cuando por aquel año se metió a estas instancias en Roland Garros.

Te puede interesar: Renata Zarazúa logró una hazaña que el tenis mexicano no veía desde 1995

Lo que se le viene a Zarazúa en el US Open

La mexicana ahora enfrentara a Wozniacki en la siguiente fase del último Grand Slam del año. Zarazúa viene de disputar el torneo de Monterrey, en donde deslumbró a los aficionados mexicanos. El torneo regiomontano tuvo una visita muy especial, la de la ex número 1 del mundo Garbiñe Muguruza, quien resaltó el crecimiento que está teniendo el tenis nacional.

“Se está apostando mucho por el tenis, hay cuatro o cinco torneos mixtos y creo que gusta el tenis acá. Hay una escuela que se está trabajando. Es difícil sacar jugadores aunque he visto algunas jugar acá y creo que hay mucha apuesta, eso es el inicio de que la gente se motive a jugar, que haya torneos, que los niños puedan ver el torneo y decir ‘yo también quiero jugar’ y así empieza la rueda. Que los niños aspiren a ser como Svitolina o Lulu Sun”, dijo la ganadora de Wimbledon, Garbiñe Muguruza.

El Abierto de Monterrey, un gusto para el mundo del tenis

Por otro lado, se refirió al proceso positivo que ha tenido el torneo realizado en suelo regiomontano.

“Me hace muy feliz ver que este torneo prospere porque es muy familiar, te hacen sentir en casa. Te cuidan, te quieren y siempre he sentido un cariño especial. Ha sido el único torneo que he podido ganar dos veces y ver que progresa en un 500. Solo hay 18 y que lo consiga es duro ese salto, es el doble y me hace muy feliz sobre todo ver que la ciudad se vuelca por venir al torneo”, sentenció la ganadora de Roland Garros.

Por último habló acerca de la igualdad en los premios del tour.

“Creo que el tenis es de los deportes más igualitarios que hay, es cierto que hay torneos donde hay mucha diferencia como Cincinnati, pero también soy partidaria de que si tú generas y vendes más, deberías ganar más. Quiero que haya igualdad pero no siempre puede haber igualdad, pero si alguien genera más, debería ganar más”, sentenció Muguruza.

Te puede interesar: La drástica decisión que tomó Sinner después del escándalo por dopaje