Nota

Mexicanas hacen historia en Mundial de Tiro con Arco conquistando oro y plata

Mariana Bernal y Maya Becerra se enfrentaron en la final del Mundial de Tiro Con Arco, consiguiendo un histórico 1-2 en el podio para México

Oro en tiro con arco.jpg
Foto: Comité Olímpico Mexicano
Mariana Bernal y Maya Becerra se enfrentaron en la final del Mundial de Tiro Con Arco
Redacción Azteca Deportes
Otros Deportes
El tiro con arco mexicano volvió a colocarse en el primer plano deportivo internacional tras una destacada actuación en la Copa Mundial en Nanjing, China. En la final de la modalidad femenil, Mariana Bernal y Maya Becerra se enfrentaron por el título, asegurando el oro y plata para México.

El duelo se resolvió con una intensa igualdad en el marcador (147-147) después de cinco sets, lo que obligó a definir el título con la “flecha de oro”. En ese último disparo, Bernal se impuso por mínima diferencia a su compatriota, logrando la medalla de oro y provocando la entonación del himno nacional en China. La arquera mexicana no ocultó la emoción tras el triunfo, al superar a su compañera, quien previamente había conquistado el campeonato mundial en Gwangju, Corea del Sur.

En la misma competencia, la india Jyothi Surekha Vennam se quedó con la medalla de bronce, luego de vencer a la británica Ella Gibson en el duelo por el tercer lugar.

El éxito en China se suma a una racha histórica para el tiro con arco nacional, donde apenas en septiembre, el equipo conformado por Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo obtuvo el oro en la modalidad de arco por equipos, al superar 236-231 a Estados Unidos en la final disputada en Gwangju. Con ese resultado, México logró por primera vez subir a lo más alto del podio en un certamen internacional de esta categoría.

Éxito mexicano en tiro con arco

Hasta la fecha, el tiro con arco mexicano ha aportado cuatro medallas olímpicas al país: dos en Londres 2012 (plata y bronce), una en Tokio 2020 (bronce) y otra más en París 2024 (bronce). Con los recientes logros en el circuito mundial, la disciplina reafirma su presencia como una de las más consistentes dentro del deporte nacional.

Autor / Redactor

Redacción Azteca Deportes

