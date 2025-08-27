Es mexicano, fue campeón de la Liga BBVA MX y dirigirá en la MLS

El nombre de Ignacio Ambriz volvió a sonar con fuerza en uno de los banquillos del futbol mexicano, pero todo apunta a que su regreso no será en el futuro inmediato. El estratega mexicano, quien se encuentra sin equipo desde noviembre del año pasado tras su gris paso con Santos, declinó una oferta formal del Puebla para asumir las riendas de La Franja, de acuerdo con información de David Medrano.

La directiva camotera buscaba en el exentrenador del América y León la experiencia necesaria para sacar al equipo de la zona baja de la tabla tras la renuncia de Pablo Guede. Sin embargo, Ambriz habría rechazado la propuesta al tener cerrado un acuerdo con un club importante de la MLS, que podría revelarse en los próximos días.

Los nombres que suenan en Puebla

Mientras tanto, el Puebla aceleró su búsqueda y encontró a Hernán Cristante como una gran alternativa, que ya fue anunciado de manera oficial. El exportero y ahora técnico argentino, conocido por su etapa en Toluca, fue el elegido para tomar el cargo del equipo de la Angelópolis.

Ambriz, quien fue también asistente de Javier Aguirre en el Osasuna y el Atlético de Madrid, prefiere embarcarse en un nuevo desafío en el extranjero antes que un retorno a la Liga BBVA MX . Su decisión parecer reflejar el atractivo que ahora resulta el futbol de los estadounidenses, que sigue sumando figuras y técnicos ahora mexicanos.

Ambriz, piensa en el viejo continente

Este mercado de entrenadores aztecas parece no ser tan explorado, pese a que existen casos como los de Gonzalo Pineda y Efraín Juárez como asistentes. Pero Ambriz ya tiene su mirada puesta en otro continente. Pronto se conocerá el destino de un estratega que siempre ha buscado reinventarse.

