El mexicano Urquidy va por su segunda apertura en una Serie Mundial

Por segunda ocasión en su carrera, José Urquidy con tan solo 26 años de edad tendrá la oportunidad de abrir el juego 2 de la Serie Mundial , en el 2019 lo hizo ante los Nacionales de Washington y le fue bien. En aquella ocasión fue hasta el partido número 4 cuando tuvo acción, lanzó 5 entradas completas y no permitió rayitas.

Esta temporada querrá emular lo hecho por Julio Urías la pasada con los Dodgers y ver si se puede unir a la lista de mexicanos que se han coronado en el clásico de otoño tal y como Jorge ‘Charolito’ Orta en 1985 con los Reales de Kansas City, Jaime García en el 2011 con los Cardelanes de St Louis y el antes mencionado Urías.

Urquidy en la inauguración de temporada de la Liga Olmeca

En rueda de prensa se le cuestionó sobre si había hablado con su compatriota de Los Angeles y le habría dado consejos para enfrentar a Los Bravos de Atlanta.

“Si hablamos un poco de esos partidos donde él lanzó, hablamos de muchos bateadores de como lanzar las bolas, que hace más daño.A mí nunca me ha tocado enfrentarlos, pero están en la serie mundial entonces claro que son muy buen equipo. He visto videos de ellos y he hablado con testigos para ver cómo vamos a atacar.”

Te puede interesar: Astros de Houston responderán críticas con su talento en Serie Mundial

La primera vez que Urquidy jugó una Serie Mundial era un novato, fue el mismo año que debutó con el primer equipo, ahora cree que en lugar de que los nervios le pasen factura saldrá a la lomita a disfrutarlo.

“En ese juego yo estaba un poco nervioso en la primera entrada, pero después de la segunda entrada me empecé a sentir más cómodo. Estoy muy feliz por competir, por abrir mañana estoy muy enfocado en hacer bien mi trabajo y disfrutarlo.Me siento más confiado obviamente, más que la primera vez. Ya sé que se siente ser pitcher en un estadio donde hay muchos fanáticos, donde te gritan. Estoy más preparado para esta situación, muy emocionado para mañana. “

Troy Taormina/USA TODAY Sports Oct 3, 2021; Houston, Texas, USA; Houston Astros starting pitcher Jose Urquidy (65) delivers a pitch during the first inning against the Oakland Athletics at Minute Maid Park. Mandatory Credit: Troy Taormina-USA TODAY Sports

Los Astros de Houston llegan por tercera ocasión al Clásico de Otoño en los últimos 5 años, su primer y último título fue en el 2017 contra los Dodgers, en una serie que estuvo marcada por la polémica. Hoy los Astros quieren aprovechar esta oportunidad para quitarse la etiqueta de “tramposos”.

José y una responsabilidad enorme

¿Cómo se siente José Urquidy a menos de 24 horas de tener la responsabilidad de abrir el Juego 2 de una Serie Mundial?

“Estoy tranquilo,tratando de trabajar un poco para sentirme bien con mi cuerpo, con mi brazo, tengo más descanso de lo normal y me estoy preparando para tener una buena salida. Ellos (compañeros) me han dicho que simplemente atacar la zona.”

Te puede interesar: Bravos de Atlanta formó equipazo que se coló a Serie Mundial

José Urquidy no será el único mexicano que tendrá actividad en el Clásico de Otoño, también estará el umpire Alfonso Márquez por cuarta ocasión en su carrera” Sí sí lo conozco de tiempo atrás no hemos conversado muy bien, pero cuando me toca verlo siempre nos saludamos de lejos, sabe que soy mexicano y espero pronto poder conocerlo más” cerró José.