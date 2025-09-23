deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Los Protagonistas
Video

Mexicanos en Europa: Lo mejor de la jornada | Septiembre 2025

¡Así les fue a los mexicanos en Europa esta jornada! Repasamos el rendimiento de los jugadores mexicanos en las principales ligas europeas: goles, asistencias, minutos jugados y momentos destacados. ¿Quién brilló más esta semana?

Azteca Deportes
Los Protagonistas
Compartir

¡Así les fue a los mexicanos en Europa esta jornada! Repasamos el rendimiento de los jugadores mexicanos en las principales ligas europeas: goles, asistencias, minutos jugados y momentos destacados. ¿Quién brilló más esta semana?

Videos de los Protagonistas
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

Thumbnail
Los Protagonistas
Aitana Bonmatí: Balón de Oro 2025 | Historia de una campeona
MINISLAMESAPROTAGONISTA (1).jpg
Los Protagonistas
Mitad de torneo Liga MX: ¿Quién es el mayor candidato al título? | Los Protagonistas
MINISLAMESAPROTAGONISTA.jpg
Los Protagonistas
Luis García entrevista a Renata Zarazúa | Inspiración, disciplina y pasión por el tenis
Thumbnail
Los Protagonistas
VISA DE CARCK | Louis Alicea: el talento del Rebaño que conquista España
Thumbnail
Los Protagonistas
VISA DE CRACK | José López: del debut goleador en América al impacto internacional
Minis generales.jpg
Los Protagonistas
¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación
MINISLAMESAPROTAGONISTA.jpg
Los Protagonistas
¿Quién es el mejor equipo de la Liga MX tras 7 fechas del Apertura 2025? | La Mesa protagonista
DEPORTVXPRESS (1).jpg
Los Protagonistas
Quién es Quién: Raúl Jiménez vs Takefusa Kubo | Duelo de titanes en México vs Japón 2025
Thumbnail
Los Protagonistas
El Regreso de Andy Ruiz | A Raspar La Lona
MINISLAMESAPROTAGONISTANOTAS (1).jpg
Los Protagonistas
¿Traición o coincidencia? Cracks que defendieron Chivas y Cruz Azul | Tómbola Chivagorica
×
×