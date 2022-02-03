México 1-0 Panamá | Resumen Octagonal Final de la CONCACAF

El último partido de la primera Fecha FIFA para México, terminó en triunfo. La Selección Azteca derrotó por la mínima diferencia a Panamá con un penal de Raúl Jiménez. Sí, el héroe de siempre para el combinado nacional.

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México respira con triunfo sobre Panamá

La Selección Mexicana necesitaba ganar sí o sí. Distintas fuentes señalaban que una derrota dejaría a Gerardo Martino fuera del banquillo nacional. Sin embargo, un triunfo terminó calmando todo.

El primer tiempo fue realmente intenso. México llegó en varias ocasiones pero no pudo abrir el marcador. También sufrieron algunos contragolpes que estuvieron a punto de ser letales pero Guillermo Ochoa logró desviar con grandes reacciones.

Fue hasta el segundo tiempo cuando llegó la anotación. Un penal que generó polémica y que Raúl Jiménez terminó cobrando de gran manera, para darle a México tres puntos que serán vitales rumbo a Qatar 2022.

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