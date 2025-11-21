¡ÚLTIMA HORA! México anuncia convocatoria para eliminatorias del mundial
La Selección Azteca Femenil dio a conocer a lista de convocadas que disputarán los juegos de eliminatoria de la CONCACAF de cara al Mundial de 2027
La Selección Mexicana Femenil ya tiene lista la convocatoria de jugadoras para el inicio de las eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2027. EL técnico Pedro López dio a conocer la lista de 23 futbolistas que buscarán el boleto mundialista, con una convocatoria en su mayoría por las finalistas de la Liga MX Femenil de Tigres y América.
Las Águilas y Amazonas, que disputarán la vuelta del torneo Apertura 2025, son los clubes más representados con seis elementos cada uno. Entre las destacadas figuras se encuentran Kiana Palacios y Scarlett Camberos por las Águilas, mientras los felinos aportan a María Sánchez y Diana Ordóñez.
La nómina también incluye a jugadoras que actúan en el extranjero como Rebecca Bernal (Washington Spirit), Jacqueline Ovalle (Orlando Pride) y Reyna Reyes (Portland Thorns), demostrando la mezcla entre experiencia internacional y talento local.
Lista de convocadas
- Scarlett Camberos |América
- Kenti Robles |Pachuca
- Nicolette Hernández |América
- Reyna Reyes |Portland Thorns
- Kiana Palacios| América
- Fátima Servín| Rayadas
- Kimberly Rodríguez| América
- Alice Soto| Rayadas
- Montserrat Saldívar| América
- Alexia Delgado |Tigres
- Itzel Velasco |América
- Greta Espinoza| Tigres
- Ivonne Gutiérrez |Cruz Azul
- Aaliyah Farmer| Tigres
- Celeste Espino| Guadalajara
- Stephany Mayor |Tigres
- Jacqueline Ovalle |Orlando Pride
- Diana Ordóñez |Tigres
- Esthefanny Barreras |Pachuca
- María Sánchez |Tigres
- Charlyn Corral |Pachuca
- Rebeca Bernal| Washington Spirit
- Karla Nieto| Pachuca
Rumbo al objetivo 💭✨🇲🇽— Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 21, 2025
Esta es la convocatoria encabezada por nuestro DT, Pedro López para el primer compromiso de los Clasificatorios de CONCACAF W 25/26. 🔜🇻🇨#UnEquipoUnSueño pic.twitter.com/EGlbu7RkvI
El combinado nacional se concentrará a partir del 23 de noviembre, aunque las participantes en la final de liga se incorporarán un día después. El debut en las eliminatorias será el 29 de noviembre ante San Vicente y las Granadinas, el cuadro local.
México comparte el Grupo A con Puerto Rico, Santa Lucía, Islas Vírgenes y el mencionado combinado anfitrionas. El camino hacia Brasil 2027 comienza con el objetivo claro de clasificar y continuar con el crecimiento que ha mostrado el futbol femenil mexicano en los últimos años.
