¡ÚLTIMA HORA! México anuncia convocatoria para eliminatorias del mundial

La Selección Mexicana Femenil ya tiene lista la convocatoria de jugadoras para el inicio de las eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2027. EL técnico Pedro López dio a conocer la lista de 23 futbolistas que buscarán el boleto mundialista, con una convocatoria en su mayoría por las finalistas de la Liga MX Femenil de Tigres y América.

Las Águilas y Amazonas, que disputarán la vuelta del torneo Apertura 2025, son los clubes más representados con seis elementos cada uno. Entre las destacadas figuras se encuentran Kiana Palacios y Scarlett Camberos por las Águilas, mientras los felinos aportan a María Sánchez y Diana Ordóñez.

La nómina también incluye a jugadoras que actúan en el extranjero como Rebecca Bernal (Washington Spirit), Jacqueline Ovalle (Orlando Pride) y Reyna Reyes (Portland Thorns), demostrando la mezcla entre experiencia internacional y talento local.

Lista de convocadas

Scarlett Camberos |América

Kenti Robles |Pachuca

Nicolette Hernández |América

Reyna Reyes |Portland Thorns

Kiana Palacios| América

Fátima Servín| Rayadas

Kimberly Rodríguez| América

Alice Soto| Rayadas

Montserrat Saldívar| América

Alexia Delgado |Tigres

Itzel Velasco |América

Greta Espinoza| Tigres

Ivonne Gutiérrez |Cruz Azul

Aaliyah Farmer| Tigres

Celeste Espino| Guadalajara

Stephany Mayor |Tigres

Jacqueline Ovalle |Orlando Pride

Diana Ordóñez |Tigres

Esthefanny Barreras |Pachuca

María Sánchez |Tigres

Charlyn Corral |Pachuca

Rebeca Bernal| Washington Spirit

Karla Nieto| Pachuca

Rumbo al objetivo 💭✨🇲🇽



Esta es la convocatoria encabezada por nuestro DT, Pedro López para el primer compromiso de los Clasificatorios de CONCACAF W 25/26. 🔜🇻🇨#UnEquipoUnSueño pic.twitter.com/EGlbu7RkvI — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 21, 2025

El combinado nacional se concentrará a partir del 23 de noviembre, aunque las participantes en la final de liga se incorporarán un día después. El debut en las eliminatorias será el 29 de noviembre ante San Vicente y las Granadinas, el cuadro local.

México comparte el Grupo A con Puerto Rico, Santa Lucía, Islas Vírgenes y el mencionado combinado anfitrionas. El camino hacia Brasil 2027 comienza con el objetivo claro de clasificar y continuar con el crecimiento que ha mostrado el futbol femenil mexicano en los últimos años.

