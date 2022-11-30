México vs Arabia Saudita, alineaciones confirmadas | Grupo C, Qatar 2022
Conoce el once titular de Gerardo Martino para el partido de México contra Arabia Saudita, juego correspondiente a la Jornada 3 de la Fase de Grupos
México se enfrenta a Arabia Saudita en el juego correspondiente a la Jornada 3 de la Fase de Grupos de Qatar 2022. El equipo dirigido por Gerardo Martino presenta modificaciones.
La Selección Azteca encara el compromiso con la posibilidad de avanzar a la ronda de Octavos de Final. Del otro lado, el conjunto de Hervé Renard tiene posibilidades de seguir con vida en la competencia con un triunfo sobre el equipo del 'Tata'.
Para asegurar su puesto en la ronda de Octavos de Final, México debe vencer 4-0 al cuadro de Medio Oriente para no depender del resultado del juego entre Polonia y Argentina.
Alineaciones México vs Arabia Saudita
México: Guillermo Ochoa, Jorge Sanchéz, César Montes, Héctor Moreno y Jesús Gallardo, Edson Alvarez, Luis Chávez, Hirving Lozano, Orbelin Pineda, Alexis Vega y Henry Martin.
Arabia Saudita: Mohammed Al Owais, Hassan Al Tambakti, Abdulelah Al-Amri y Ali Al-Bulaihi, Sultan Al Ghanam, Ali Al Hassan, Mohamed Kanno y Saud Abdulhamid, Firas Al-Braikan, Saleh Al-Shehri y Salem Al Dawsari.
Te puede interesar: México no es eliminado en Fase de Grupos desde Argentina 1978
Escenarios de México para entrar en Octavos de Final
México 1-0 Arabia / Polonia 1-0 Argentina
México 1-0 Arabia / Polonia 0-4 Argentina
México 2-0 Arabia / Polonia 0-3 Argentina
México 3-0 Arabia / Polonia 0-2 Argentina
México 4-0 Arabia / Polonia 0-1 Argentina
Mexico 4-0 Arabia / Polonia 1-1 Argentina
Te puede interesar: El rival de México si avanza a Octavos de Final de Qatar 2022